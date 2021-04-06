100 bin TL kredi, 0,99 faiz! Araç alacaklara müjdeli haber! Opel, Peugeot, Cupra, Kia Nisan ayı kampanyaları!

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için birçok firma kampanya duyurusu yapıyor. Opel, Peugeot, Cupra, Kia ve diğer firmalardan uygun faizli kredi kampanyası gelmeye devam ediyor. Araç alacak vatandaşlar yüzde 0,99'a varan faizlerle 100 bin TL'ye varan kredilerden faydalanabiliyor. Böylelikle araç almak çok kolay hale geliyor. Uygun ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Nisan ayında araç satışında artış olacağı tahmin ediliyor. Peki, Nisan ayı sıfır araç fiyatları nasıl? İşte duyurulan son kampanyalar...