100 bin TL kredi, 0,99 faiz! Araç alacaklara müjdeli haber! Opel, Peugeot, Cupra, Kia Nisan ayı kampanyaları!
Birçok firmadan peş peşe Nisan ayı araç kampanyası geliyor. Firmalar sunduğu uygun faiz oranlı kredi kampanyalarıyla sıfır araç alacaklara kolaylık sağlamaya devam ediyor. Opel, Peugeot, Cupra, Kia ve diğer firmalardan kampanya duyurusu gelmeye devam ediyor. İşte Nisan ayı için en uygun fiyatlı ve faiz oranlı sıfır araç kampanyaları!
Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için birçok firma kampanya duyurusu yapıyor. Opel, Peugeot, Cupra, Kia ve diğer firmalardan uygun faizli kredi kampanyası gelmeye devam ediyor. Araç alacak vatandaşlar yüzde 0,99'a varan faizlerle 100 bin TL'ye varan kredilerden faydalanabiliyor. Böylelikle araç almak çok kolay hale geliyor. Uygun ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Nisan ayında araç satışında artış olacağı tahmin ediliyor. Peki, Nisan ayı sıfır araç fiyatları nasıl? İşte duyurulan son kampanyalar...
Opel Corsa'ya nisan ayında 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100.000 TL kredi için 12 ay,yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor.
Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219.900 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Nisan ayında, Opel'in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor.