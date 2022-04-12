🍴🔪Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! Korku dolu anlar! Yere düşen sunucuya ilk yardım set ekibinden geldi! Yemekteyiz'de eski sevgili şoku!

Bu kez gerçek oldu. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la yemekteyiz yarışmasına o anlar damga vurdu. Ünlü sunucu Zuhal Topal önce ''İsmim babamın eski sevgilisi'' diyen yarışmacıya şoke olup bayıldı. O anlarda herkes Topal'ın şaka yaptığını bildiği için güldü. Ancak daha sonra işler ters gitti. Aynı hafta başka bir yarışmacının evine konuk olan sunucu yemek masasında yine bayıldı. Bu sefer gerçekten bayılan Zuhal Topal'a kimse inanmadı. Saniyeler sonra gerçekten bayıldığı anlaşılan Topal'a hem yarışmacılar hem de kamera arkasındaki ekip yardım etti. İşte detaylar...