🍴🔪Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! Korku dolu anlar! Yere düşen sunucuya ilk yardım set ekibinden geldi! Yemekteyiz'de eski sevgili şoku!
Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Yemekteyiz'de korku dolu anlar yaşandı. Yarışmanın sempatik sunucusu bu kez çok korkuttu. Yarışmacılarla aralarında geçen diyaloglarda çoğu kez şaka mahiyetinde bayılma numarası yapan Topal bu sefer gerçekten bayıldı. Ancak kimseyi inandıramadı. Yere düşen ünlü sunucuyu kimse tutamadı. İmdadına ise kamera arkasındaki ekip yetişti.
12.04.2022 08:49 - Son Güncelleme: 12.04.2022 08:50
Bu kez gerçek oldu. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la yemekteyiz yarışmasına o anlar damga vurdu. Ünlü sunucu Zuhal Topal önce ''İsmim babamın eski sevgilisi'' diyen yarışmacıya şoke olup bayıldı. O anlarda herkes Topal'ın şaka yaptığını bildiği için güldü. Ancak daha sonra işler ters gitti. Aynı hafta başka bir yarışmacının evine konuk olan sunucu yemek masasında yine bayıldı. Bu sefer gerçekten bayılan Zuhal Topal'a kimse inanmadı. Saniyeler sonra gerçekten bayıldığı anlaşılan Topal'a hem yarışmacılar hem de kamera arkasındaki ekip yardım etti. İşte detaylar...