Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin hemen yanında...
Çağatay Ulusoy, dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Marmaris-Bozburun'daki evinin hemen yanında arazi satın alan Çağatay Ulusoy şimdilerde yazın keyfini arkadaşları ile sessiz sakin bir şekilde tatil yaparak geçirmenin heyecanını yaşıyor...
11.04.2022 13:03 - Son Güncelleme: 11.04.2022 13:03
DOSTLARINA KOMŞU OLMAK İÇİN PARAYA KIYDI!
Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin hemen yanında arazi aldı ünlü oyuncu...
Çağatay Ulusoy böylelikle aynı yerde yatırımı bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oldu.