RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin hemen yanında...

Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin hemen yanında...

Çağatay Ulusoy, dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Marmaris-Bozburun'daki evinin hemen yanında arazi satın alan Çağatay Ulusoy şimdilerde yazın keyfini arkadaşları ile sessiz sakin bir şekilde tatil yaparak geçirmenin heyecanını yaşıyor...

11.04.2022 13:03 - Son Güncelleme: 11.04.2022 13:03
Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nun evinin hemen yanında...

DOSTLARINA KOMŞU OLMAK İÇİN PARAYA KIYDI!

Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin hemen yanında arazi aldı ünlü oyuncu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nun evinin hemen yanında...

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostluklarını pekiştiriyor.

Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nun evinin hemen yanında...

Çağatay Ulusoy yatırımını Marmaris-Bozburun'a yaptı.

Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nun evinin hemen yanında...

Çağatay Ulusoy böylelikle aynı yerde yatırımı bulunan Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na komşu oldu.

Çağatay Ulusoy dostlarına komşu olmak için paraya kıydı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nun evinin hemen yanında...

Ulusoy'un bu yatırım için milyonlarca lira harcadığı konuşuluyor.

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