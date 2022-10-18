Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, rengarenk mayosu ile verdiği iddialı pozları "Aklım hala yazda" notuyla Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ziynet Sali'nin o pozları...
18.10.2022 22:47 - Son Güncelleme: 18.10.2022 22:47
Kendine has yorumu ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ziynet Sali, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ziynet Sali, 2 milyonu aşkın takipçisi sayısına ulaştığı Instagram hesabında tatil pozlarını yayınladı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, fit haliyle dikkat çeken Ziynet Sali'nin fotoğraflarına photoshop uyguladığını ileri sürdü.