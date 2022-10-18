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Haberler Magazin Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, rengarenk mayosu ile verdiği iddialı pozları "Aklım hala yazda" notuyla Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ziynet Sali'nin o pozları...

18.10.2022 22:47 - Son Güncelleme: 18.10.2022 22:47
Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Kendine has yorumu ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ziynet Sali, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Ziynet Sali, 2 milyonu aşkın takipçisi sayısına ulaştığı Instagram hesabında tatil pozlarını yayınladı.

Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Yazı özleyen ünlü şarkıcı, rengarenk mayosu ile verdiği iddialı pozları "Aklım hala yazda" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Ziynet Sali’nin aklı hala yazda! Rengarenk mayosuyla öyle pozlar paylaştı ki! Yorumların ardı arkası kesilmedi

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, fit haliyle dikkat çeken Ziynet Sali'nin fotoğraflarına photoshop uyguladığını ileri sürdü.

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