Zeynep Beşerler'in eski eşi Emir İçgören yasak aşkıyla yakalandı! 10 yıllık evliliği ihanet yıkmıştı! İşte ikilinin ilk fotoğrafı...

Oyuncu Zeynep Beşerler, iş insanı Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Boşanma sonrası ihanet iddiaları magazin manşetlerini süsledi. Eşi Zeynep Beşerler'i, tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı iddia edilen Emir İçgören, önceki gün Kuru ile fena yakalandı. Beşerler'den boşanan İçgören sevgilisiyle adeta kaçacak yer aradı. İşte yasak aşkın ilk fotoğrafı...
Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören, 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden 'Kerem' adında bir oğulları olan çift, birlikteliklerini gözlerden uzak sürdürüyordu.
2013 yılında evlenen ve geçtiğimiz aylarda ihanet sebebiyle evliliklerini sonlandıran Zeynep Beşerler ve Emir İçgören ikilisi, ayrılık sonrası ortalarda görünmüyordu.
Yaşanan ayrılığın aldatma yüzünden olduğunu iddia eden güzel oyuncu, eşinin tasarımcı Ayşegül Kuru ile yasak aşk yaşadığını ima etmişti.