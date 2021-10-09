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Haberler Magazin Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!

Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!

Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Menajer Tolga Akış ile Temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık, meslektaşı Edis ile Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti. Oldukça samimi bir şekilde dans eden ikilini videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Birçok kullanıcı, Bastık'a "Sen evlisin" gibi yorumlarda bulundu. Tepki çeken videonun ardından açıklamada bulunan Gülben Ergen ise herkesi şaşkına çevirdi. Ergen'in "Birlikte dans edip, şarkı söylemeleri kimi rahatsız ediyorsa o kişide sorun vardır" sözleri sosyal medyaya damga vururken ünlü şarkıcıya tepkiler peş peşe geldi. İşte Gülben Ergen'in o açıklaması ve gelen tepkiler...

09.10.2021 21:16 - Son Güncelleme: 09.10.2021 21:22
Zeynep Bastık ve Edis’in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!

Menajer Tolga Akış ile Temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık, meslektaşı Edis ile Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti.

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Zeynep Bastık ve Edis’in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!

Ünlü isimlerin dans ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Bastık ve Edis’in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!

Sosyal medya kullanıcıları video için "Sen evlisin bu dans hoş olmamış" yorumunda bulundu.

Zeynep Bastık ve Edis’in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!

İkilinin videosuna tepkiler çığ gibi büyürken Gülben Ergen'den herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi.

Zeynep Bastık ve Edis’in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!

Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Ergen, videoya tepki gösterenleri hedef aldı.

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