Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Gülben Ergen’den gelen savunma herkesi şaşkına çevirdi!
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansına tepkiler çığ gibi büyüdü! Menajer Tolga Akış ile Temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık, meslektaşı Edis ile Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti. Oldukça samimi bir şekilde dans eden ikilini videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Birçok kullanıcı, Bastık'a "Sen evlisin" gibi yorumlarda bulundu. Tepki çeken videonun ardından açıklamada bulunan Gülben Ergen ise herkesi şaşkına çevirdi. Ergen'in "Birlikte dans edip, şarkı söylemeleri kimi rahatsız ediyorsa o kişide sorun vardır" sözleri sosyal medyaya damga vururken ünlü şarkıcıya tepkiler peş peşe geldi. İşte Gülben Ergen'in o açıklaması ve gelen tepkiler...
09.10.2021 21:16
- Son Güncelleme: 09.10.2021 21:22
Menajer Tolga Akış ile Temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık, meslektaşı Edis ile Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti.
İkilinin videosuna tepkiler çığ gibi büyürken Gülben Ergen'den herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi.