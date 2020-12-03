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Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...

Son dönemin parlayan isimlerinden biri Zeynep Bastık... Uzun süredir hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan güzel yıldız, Youtube videolarıyla patlama yaşadı. 27 yaşındaki Zeynep Bastık, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Genç şarkıcı bir takipçisinin "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna nişanlısı Tolga Akış ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Bastık, "Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" dedi. İşte Zeynep Bastık ve nişanlısı başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

03.12.2020 11:53 - Son Güncelleme: 03.12.2020 11:58
Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...

Youtube'da yayınladığı videolar ile büyük bir şöhret sahibi olan ve son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tolga Akış ile aşk yaşayan Bastık, "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna yaptığı paylaşımla cevap verdi.

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Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...

"BU FOTOĞRAFA İKİ KİŞİ DAHA EKLENSİN İSTİYORUM"

Nişanlısı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Zeynep Bastık, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, varolmak istiyorum. Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok.

Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...

Bastık, Akış'ın doğum gününü, "Nereye dersen, oraya gelirim. Senin olduğun her yer benim evim... İyi ki doğdun aşkım. Hayatta en sevdiğim şey sensin" sözleriyle kutlamıştı. 27 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış ile evleneceğini duyurmuştu.

Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Ardından çift, nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...

ZEYNEP BASTIK VE NİŞANLISI TOLGA AKIŞ

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Daha önce Hürriyet'e röportaj veren Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Paylaşmayı seven, pozitiflikten beslenen, samimi iletişimler kuran, mutlu olmaya çalışan biriyim. Tolga'yla bir senedir birlikteyiz. Aşk sakin, kendini bilerek yaşadığında muazzam bir şey. İnsanların artık, "Aşk acıdır, kötüdür" demelerine asla katılmıyorum. Tolga'dan sonra aşkın ne kadar güzel olduğunu anladım."

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