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Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...

Son dönemin parlayan isimlerinden biri Zeynep Bastık... Uzun süredir hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan güzel yıldız, Youtube videolarıyla patlama yaşadı. 27 yaşındaki Zeynep Bastık, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Genç şarkıcı bir takipçisinin "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna nişanlısı Tolga Akış ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Bastık, "Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" dedi. İşte Zeynep Bastık ve nişanlısı başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

03.12.2020 11:53 - Son Güncelleme: 03.12.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





