Zeynep Bastık reklamcı nişanlısıyla hayalini açıkladı! Youtube fenomeni: Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin...
Son dönemin parlayan isimlerinden biri Zeynep Bastık... Uzun süredir hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan güzel yıldız, Youtube videolarıyla patlama yaşadı. 27 yaşındaki Zeynep Bastık, Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Genç şarkıcı bir takipçisinin "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna nişanlısı Tolga Akış ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Bastık, "Bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" dedi. İşte Zeynep Bastık ve nişanlısı başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
"BU FOTOĞRAFA İKİ KİŞİ DAHA EKLENSİN İSTİYORUM"
Nişanlısı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Zeynep Bastık, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, varolmak istiyorum. Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok.
ZEYNEP BASTIK VE NİŞANLISI TOLGA AKIŞ
TOLGA AKIŞ KİMDİR?
Daha önce Hürriyet'e röportaj veren Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:
"Paylaşmayı seven, pozitiflikten beslenen, samimi iletişimler kuran, mutlu olmaya çalışan biriyim. Tolga'yla bir senedir birlikteyiz. Aşk sakin, kendini bilerek yaşadığında muazzam bir şey. İnsanların artık, "Aşk acıdır, kötüdür" demelerine asla katılmıyorum. Tolga'dan sonra aşkın ne kadar güzel olduğunu anladım."