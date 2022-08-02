Zeynep Bastık önce bikinili pozunu sonra da yatak pozunu paylaştı 'dumplandınız' Eski eşi Tolga Akış'ın adı Çağla Şıkel'le anılıyordu
Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor. Üç yıl aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturdu Bastık... Ancak evliliklri uzun sürmedi ve bir takım ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Çiftin ayrılık haberlerinin hemen ardından da ilginç bir ayrılık açıklaması da geldi. Boşanma açıklamasının ardından aşk dolu paylaşımlar da yapan çift, geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Önceki gün Tolga Akış'ın adının Çağla Şıkel'le anılmasının ardından Zeynep Bastık'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar olay oldu.
Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile uzun yıllardır sürdürdüğü birlikteliğini geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasıyla taçlandırmıştı. Nikâh öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık, "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" açıklamasını yapmıştı.
'EVET'TEN SONRA AĞLADI
Zeynep Bastık, "Evet derken heyecanlandınız mı?" sorusuna, "Düğünde ağlamamak için kendimi bayağı tuttum. Tek duramadığım an 'Evet'ten sonra, 'Sizi eş ilan ediyorum' dendiği andı" yanıtını vermişti.
"BİRBİRİMİZİN HAYATINDAN ÇIKMIYORUZ"
Üç yıllık birlikteliğin ardından evlenen ikili, geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde boşanma kararı almıştı. Evlilikte bir yıl dolmadığı için kanunen boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye başvuru için beklediği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı, gündem olan haber sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki dört sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz.