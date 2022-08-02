İkinci bebeğini bekleyen 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlundan kötü haber! Maaile Bodrum tatilindelerdi...
İkinci kez bebek bekleyen 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlundan kötü haber geldi! Maaile Bodrum tatilindelerdi... Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bodrum'da ailecek tatilde olan Özçivit ailesinden kötü haber geldi. İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. 3 yaşındaki oğlu Karan'ın hastalığı kapmasının ardından hastaneye başvuran Evcen'in de test sonucu pozitif çıktı. İşte detaylar...
02.08.2022 09:14 - Son Güncelleme: 02.08.2022 09:18
İkinci bebeğini bekleyen 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlundan kötü haber! Maaile Bodrum tatilindelerdi...
TATİLDE KORONA
İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. 3 yaşındaki oğlu Karan'ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum Amerikan Hastanesi'ne başvuran Evcen'in de test sonucu pozitif çıktı.
5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.