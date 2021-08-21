Zerrin Özer’in gerçek yüzü de ortaya çıktı takke düştü kel göründü! Estetikli Zerrin değilmiş ’kahroldum ben kurban olurum’

Özer, "Şahaneyim, sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. 1.5 senedir evdeyim. Evden dışarı çıkmadım, tatil falanda yapmadım. Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti, öyle" dedi.