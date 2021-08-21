Zerrin Özer'in gerçek yüzü de ortaya çıktı takke düştü kel göründü! Estetikli Zerrin değilmiş 'kahroldum ben kurban olurum'
Yaşadığı bir takım sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ortalarda görünmeyen Zerrin Özer geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı kasık kavurmuştu. Nedeni ise estetik iddialarıydı. Zerrin Özer yaptığı bir paylaşımda yüzü bildiğimiz halinden çok çok başkaydı. Hal böyle olunca estetik iddialarının ardı arkası kesilmemişti. Sanatçı, önceki gün bir davete katılınca gerçek ortaya çıktı. Özer'in görünümünde hiçbir farklılık yoktu.
21.08.2021 10:51
- Son Güncelleme: 21.08.2021 10:51
Ulusal Model Yarışması'nın büyük finalinde jüri olan Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bu arada geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir fotoğrafın ardından 'Zerrin Özer çok değişmiş. Estetik operasyon mu yaptırdı?' sorularını akıllara getiren Özer, gecede gerçek yüzünü de göstermiş oldu.