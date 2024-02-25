Zerrin Özer’in eski eşi bakın hangi şarkıcı çıktı! Özer’in tedavi sürecini anlattı! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de yatmıştı!

Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşaması üzerine Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Ünlü şarkıcının eski eşi Özer'in tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Öte yandan Zerrin Özer'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte detaylar...
Haziran 2022'de "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyen Zerrin Özer, üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçmişti.
Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten sanatçı, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" açıklamasını yapmıştı
Şarkıcı Zerrin Özer geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavisi için Darülaceze'ye yatmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.