Zerrin Özer’in eski eşi bakın hangi şarkıcı çıktı! Özer’in tedavi sürecini anlattı! Omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de yatmıştı!

Haziran 2022'de "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" diyen Zerrin Özer , üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçmişti.

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Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten sanatçı, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" açıklamasını yapmıştı