Zerrin Özer’den sevenlerine kahreden haber! Hayranları ayağa kalktı sosyal medya çalkalandı “Bu gerçek olamaz”
Zerrin Özer'den sevenlerine kahreden haber! Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olan ve müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini alan Zerrin Özer, 'Son Mektup', 'Paşa Gönlüm', 'Şimdi Hayallerdesin', 'Dünya Tatlısı' ve daha niceleriyle hafızalara kazındı. Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 90'lı yıllara damga vuran sanatçı, şimdi ise sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla gündeme geldi. Radikal bir karar alan Zerrin Özer, hayranlarını üzdü. Ünlü şarkıcının açıklamasının ardından "Bu gerçek olamaz", "Çok üzgünüm" yorumları yapıldı. İşte detaylar...
23.06.2022 00:29 - Son Güncelleme: 23.06.2022 00:30
Bir döneme damga vurmuş birçok şarkının sahibi olan Zerrin Özer, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Özer, son olarak intihar girişiminde bulunduğu yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Köpeği Hurma'nın ölüm haberini duyuran Zerrin Özer'in ilaç içerek intihar etmeye çalıştığı iddia edilmişti.
Fakat işin aslı sonradan ortaya çıkmış ve Zerrin Özer'in kullandığı sakinleştirici ilaçlardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.