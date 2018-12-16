Zerrin Özer'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vefa dolu sözler

- Türkiye turnesine çıktınız. Anadolu'ya da gideceksiniz. O zengin topraklar sizin için ne ifade ediyor?

- Anadolu'ya gittiğimde orada yaşayan kadınlara, erkeklere herkese 'Efendimiz' derim. Benim için Anadolu gerçek Türkiye'dir. Orada yaşayanlar benim için çok kıymetlidir. Başımın tacıdır. Hatta herhangi bir Anadolu kasabasına yerleşmeyi hep düşünmüşümdür. Fakat işlerim nedeniyle bu arzumu yerine getiremedim. Şimdi o topraklarda konserler vereceğim için çok mutluyum. Yıllar yıllar var ki hiç gitmedim. Ama biliyorum ki gerçek sevenlerim oradalar.