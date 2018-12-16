Zerrin Özer'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vefa dolu sözler
Zerrin Özer, uzun bir aradan sonra yeniden Anadolu'ya gideceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye Turnesi'ne çıkan usta sanatçı Zerrin Özer, gerçek sevenlerinin Anadolu'da olduğunu ifade ettikten sonra, sağlık sorunları yaşadığı dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgilendiğini de belirtti. Doktorları bile arayıp sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan'a olan vefasını anlatan Zerrin Özer, "Bana gerçekten bir sanatçı olduğumu hissettirdi" ifadelerini kullandı.
- Türkiye turnesine çıktınız. Anadolu'ya da gideceksiniz. O zengin topraklar sizin için ne ifade ediyor?
- Anadolu'ya gittiğimde orada yaşayan kadınlara, erkeklere herkese 'Efendimiz' derim. Benim için Anadolu gerçek Türkiye'dir. Orada yaşayanlar benim için çok kıymetlidir. Başımın tacıdır. Hatta herhangi bir Anadolu kasabasına yerleşmeyi hep düşünmüşümdür. Fakat işlerim nedeniyle bu arzumu yerine getiremedim. Şimdi o topraklarda konserler vereceğim için çok mutluyum. Yıllar yıllar var ki hiç gitmedim. Ama biliyorum ki gerçek sevenlerim oradalar.
- Nedir onların sevgisini gerçek kılan?
- Orada her şey çok saf, çok temiz. O elektriği, o enerjiyi gözlerinden alıyorsunuz. Normalde uzakta olduğumuz için sizi zihinlerinde çoğaltıyor ya da eksiltiyorlar. Dolayısıyla ben onların yüreklerinde çarpan bir insanım. Aynı insani değerlere önem verdiğim için de benim çok yakınımda duruyorlar.
- Önem verdiğiniz o insani değerler nedir?
- Hepimiz dua ediyoruz. Ama önemli olan bu duayı her zaman edebilmek. Ismarlama olmuyor bazı şeyler. Ben her zaman Rabbime şöyle dua ederim: "Allah'ım beni hiçbir zaman nankör etme. Hiçbir zaman vefasız etme. Hiçbir zaman maneviyatımdan ayırma." Bunlar benim tabularım. Dolayısıyla insanlara böyle yaklaştığım için onlardan da hep bunu görmüşümdür. Ama hep bizim mesleğimizin dışında...
- Konserlerde hayranlarınızla nasıl bir iletişim içinde oluyorsunuz?
- Konserlerim 23.00 gibi biter. Ama konser verdiğim yerden ayrılışım çoğu zaman sabah 05.00'i bulur. Gençlerle sohbet ederim. Zerrinlerine, Zerrin ablalarına özel ilişkilerinden bahsederler. Bir genç kızın, genç erkeğin o dönemde hayatında sevgiden daha çok önemsediği ne olabilir ki? Ayrılıklarını anlatırlar örneğin. Ben karşı tarafın numarasını isterim, telefon açar, uyandırırım. Sonra da ikisini barıştırırım. Konuşmalar sürer de sürer. İnanın o sohbetler beni ruhsal anlamda sahnede şarkı söylemekten daha çok tatmin eder. Dinleyicilerimi görmeliyim, sevmeliyim, onlara dokunmalıyım, onlarla temas kurmalıyım. Eğer konserime teşrif ediyorlarsa demek ki bana bir zaman ayırmışlar. Demek ki Zerrinlerine önem vermişler. Bu önemin kat be katını ben de onlara göstermeliyim. Bu bir mecburiyetten değil. Bu gönülden gelen paylaşım.