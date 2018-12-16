Şeyma Subaşı için sıraya girdiler! Şeyma Subaşı reklam yıldızı oluyor
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktn sonra attığı her adımla magazin gündemine oturmaya devam ederken bu kez de reklam firmaları peşine düştü. İddiaya göre Şeyma Subaşı için dev reklam firmaları yarışa girdi. Subaşı ise, 1'er milyonluk reklam anlaşmasına imza attı.
16 Aralık 2018 Pazar, 11:32:24
Güncelleme: 11:55:21
ŞEYMA'YA RAĞBET ÇOK!
Şeyma Subaşı'ya boşanmayla birlikte markalardan reklam teklifleri yağmaya başladı.
Konuşulanlara göre; firmaların teklif listelerinde üst sıraya yerleşen Subaşı'nın kapısını çalanlar arasında iki de çok ünlü şirket var.
Subaşı, iddiaya göre bir giyim bir de kozmetik firmasının 1'er milyon liralık reklam teklifini kabul etti.
Ilıcalı'dan boşanırken aylık 125 bin TL nafaka alan Subaşı, lüks hayatını da bu sayede sürdürecek.
Bu arada Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra sosyal medyada reklam iş birliklerine de başladı.