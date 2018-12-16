Şeyma Subaşı için sıraya girdiler! Şeyma Subaşı reklam yıldızı oluyor

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktn sonra attığı her adımla magazin gündemine oturmaya devam ederken bu kez de reklam firmaları peşine düştü. İddiaya göre Şeyma Subaşı için dev reklam firmaları yarışa girdi. Subaşı ise, 1'er milyonluk reklam anlaşmasına imza attı.

16 Aralık 2018 Pazar, 11:32:24 Güncelleme: 11:55:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





