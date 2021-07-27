Zerrin Özer öyle bir laf etti ki hayvanseverler tefe koydu! "Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" dedi sonra da özür diledi
Türkiye'nin en önemli seslerinden biridir şüphesiz. Çoğumuzun çocukluğunda ezberlediği şarkılarda kendisinin imzası var. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan Zerrin Özer önceki gün öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık birbirine girdi. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zerrin Özer, son paylaşımıyla hayvanseverlerin tepkisini topladı. Hatasını anlayan Zerrin Özer sonrasında özür diledi.
27.07.2021 12:03
- Son Güncelleme: 27.07.2021 12:03
Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zerrin Özer, son paylaşımıyla hayvanseverlerin tepkisini topladı.
Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.