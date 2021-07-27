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Zerrin Özer öyle bir laf etti ki hayvanseverler tefe koydu! "Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" dedi sonra da özür diledi

Türkiye'nin en önemli seslerinden biridir şüphesiz. Çoğumuzun çocukluğunda ezberlediği şarkılarda kendisinin imzası var. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan Zerrin Özer önceki gün öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık birbirine girdi. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zerrin Özer, son paylaşımıyla hayvanseverlerin tepkisini topladı. Hatasını anlayan Zerrin Özer sonrasında özür diledi.

27.07.2021 12:03 - Son Güncelleme: 27.07.2021 12:03
Zerrin Özer öyle bir laf etti ki hayvanseverler tefe koydu! Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir dedi sonra da özür diledi

Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zerrin Özer, son paylaşımıyla hayvanseverlerin tepkisini topladı.

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Zerrin Özer öyle bir laf etti ki hayvanseverler tefe koydu! Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir dedi sonra da özür diledi

Sanatçı Zerrin Özer'in dün Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Zerrin Özer öyle bir laf etti ki hayvanseverler tefe koydu! Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir dedi sonra da özür diledi

Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür diledi.

Zerrin Özer öyle bir laf etti ki hayvanseverler tefe koydu! Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir dedi sonra da özür diledi

"SADECE İRONİYDİ"

Özer, tepkilere karşılık, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm..."

Zerrin Özer öyle bir laf etti ki hayvanseverler tefe koydu! Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir dedi sonra da özür diledi

"Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yaptı. Özer ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek karşılık verdi.