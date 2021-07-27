Aleyna Tilki 'evleniyor' davetiyesini dört bir yanda paylaştı! Müjdesini böyle duyurdu sosyal medya çalkalandı

'Amerikada doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?' sorusuna yanıt veren Tilki, şunları söylemişti:

'Daha kötü olurdu. Amerika'da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya'da doğmak, Anadolu'nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım'