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Zerrin Özer 26 kilo verdi bambaşka birine dönüştü! Zayıflayan ünlüler

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, adeta eridi bitti. spor ve diyet ile 26 kilo veren Zerrin Özer, Üsküdar'da sahne aldı. Zerrin Özer'in yeni hali görenleri çok şaşırttı. Zayıflayıp, bambaşka birine dönüşen Zerrin Özer, sağlığı için kilo vermek zorunda olduğunu söyledi. Zayıflayıp bambaşka birine dönüşen Zerrin Özer bir ilk değil. Zayıflayan ünlüler herkesi çok şaşırtıyor...

26.01.2019 15:47 - Son Güncelleme: 26.01.2019 16:26
Zerrin Özer 26 kilo verdi bambaşka birine dönüştü! Zayıflayan ünlüler

Yıllardır kilolu halleri ile tanıdığımız Zerrin Özer, adeta bambaşka birine dönüştü.

Zerrin Özer 26 kilo verdi bambaşka birine dönüştü! Zayıflayan ünlüler

Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar'da bir halk konseri verdi. Usta sanatçı Özer, diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla hayranlarının karşısına çıktı. Zerrin Özer zayıflaması ile ilgili konuşarak, "Sağlığım için kilo vermem gerekiyordu" dedi

Zerrin Özer 26 kilo verdi bambaşka birine dönüştü! Zayıflayan ünlüler

Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar'da bir halk konseri verdi. Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde yapılan konserde Özer; Son Mektup, Hani Dünya Tatlısı, Kıyamam, Her Şey Seninle Güzel gibi unutulmaz şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Üsküdarlı vatandaşlar adeta akın etti. Koridor boşluklarının bile dolduğu konserde Üsküdarlılar doyasıya eğlendi. Bir hayranı ise sahneye çıkıp Özer'e sarılırken oldukça duygusal anlar yaşadı. Zerrin Özer diyet ve sporla verdiği 26 kiloyla da hayranlarının karşısına çıktı. Usta sanatçı kendi sağlığı için fazla kilolarından kurtulmak zorunda olduğunu söyledi.

Zerrin Özer 26 kilo verdi bambaşka birine dönüştü! Zayıflayan ünlüler

Üsküdar'ı hep müzikle hatırlayacağını söyleyen Türk müziğinin " Üsküdar demek bence müzik demek. Buraya geldim ve bütün duvarlarda bu yazıyı okudum. Olağanüstü duygulandım. Bir sanatçı olarak, müziğin hepimizin ruhuna ne kadar katkısı olduğunu biliyorum. Bugünden sonra Üsküdar'ı hep böyle müzik olarak hatırlayacağım. Çok mutluyum. Çok duyguluyum. Gelen dostlarımızdan bazıları oturamamış. Ağlayacak gibi oldum. Çok üzüldüm " diye konuştu.

Zerrin Özer 26 kilo verdi bambaşka birine dönüştü! Zayıflayan ünlüler

Sağlığı için kilo vermesi gerektiğini belirten Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" dedi.

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