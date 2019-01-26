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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sevgilisine aşkını haykırdı! Ünlülerin sevgilileri

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve ekranlardan fırtınalar estiren Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman, aşkını bu sözlerle sosyal medyadan haykırdı. Pek Öykü Gürman'ın sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Veya yine Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisini? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

26.01.2019 14:48 - Son Güncelleme: 26.01.2019 15:11
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sevgilisine aşkını haykırdı! Ünlülerin sevgilileri

Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin güzel sesli Asiyesi'ni canlandıran Öykü Gürman, büyük aşkını sosyal medya üzerinden haykırıyor. İşte Öykü Gürman'ın sevgilisi ve olay yaratan aşk sözleri.

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sevgilisine aşkını haykırdı! Ünlülerin sevgilileri

RÜŞTÜ REÇBER VE EŞİ IŞIL REÇBER

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sevgilisine aşkını haykırdı! Ünlülerin sevgilileri

RÜŞTÜ REÇBER VE EŞİ IŞIL REÇBER

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sevgilisine aşkını haykırdı! Ünlülerin sevgilileri

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sevgilisine aşkını haykırdı! Ünlülerin sevgilileri

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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