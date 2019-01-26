Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sevgilisine aşkını haykırdı! Ünlülerin sevgilileri
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve ekranlardan fırtınalar estiren Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman, aşkını bu sözlerle sosyal medyadan haykırdı. Pek Öykü Gürman'ın sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Veya yine Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisini? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
26.01.2019 14:48 - Son Güncelleme: 26.01.2019 15:11
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