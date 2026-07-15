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Zendaya'nın film galası şıklığı olay oldu! Athena'dan ilham alan tarzına övgü yağdı

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi The Odyssey'nin tanıtım turuna damga vuran Zendaya, Paris, Londra ve New York prömiyerlerinde tercih ettiği beyaz tonlardaki iddialı tasarımlar ve tarihi mücevherlerle moda dünyasının gündemine oturdu. Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi The Odysseynin tanıtımında rol arkadaşı Tom Holland hakkında övgü dolu sözler söyledi.

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Zendaya’nın The Odyssey tanıtım turundaki göz kamaştıran stil tercihleri

Hollywood'un yıldız isimlerinden Zendaya, Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin tanıtım turunda sergilediği görünümlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Filmde bilgelik ve savaş tanrıçası Athena karakterini canlandıran başarılı oyuncu, Paris, Londra ve New York'taki galalarda tercih ettiği stil seçimleriyle moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Paris prömiyerinde 800 saatlik el işçiliğiyle hazırlanan Louis Vuitton elbise

800 SAATLİK EL İŞÇİLİĞİ

Tanıtım turunun en dikkat çeken duraklarından biri Paris prömiyeri oldu. Zendaya, Louis Vuitton Kreatif Direktörü Nicolas Ghesquière imzası taşıyan, yaklaşık 800 saatlik el işçiliğiyle hazırlanan beyaz dantel elbisesini Messika'nın yeni High Jewelry koleksiyonundan seçtiği mücevherlerle tamamladı.

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14 karat tanzanit taşlı Messika kolyesi dikkat çekti

Görünümün en dikkat çeken parçası ise merkezinde 14 karat tanzanit taşı bulunan Miroir du Delta kolyesi oldu. Kolyeye Luminescence yüzük ve Divine Enigma küpeler eşlik etti.

Londra galasında antik Yunan tuniklerini çağrıştıran beyaz elbise

ATHENA KARAKTERİNE MODERN GÖNDERME

Londra galasında ise beyaz sırt dekolteli özel tasarım elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Zendaya, antik Yunan tuniklerini çağrıştıran görünümüyle dikkat çekti. Şal detayı, sade topuklu ayakkabıları ve zarif aksesuarlarıyla tamamlanan kombin, Athena karakterine yapılan modern bir gönderme olarak yorumlandı.

3 bin yıllık Ziwiye Hazinesi’nden ilham alan tarihi küpeler

Londra prömiyerinde taktığı küpeler de en az kıyafeti kadar konuşuldu. Yaklaşık 3 bin yıllık Ziwiye Hazinesi'ne ait altın madalyonlardan ilham alınarak İngiliz tasarımcı Glenn Spiro tarafından yeniden tasarlanan küpelerin tarihi geçmişi büyük ilgi gördü. Ziwiye Hazinesi'nden parçaların bugün Metropolitan Museum of Art, Louvre ve British Museum gibi dünyanın önemli müzelerinde sergilendiği biliniyor.

New York prömiyerinde melek kanatlarını andıran beyaz elbise

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ

New York prömiyerinde ise beyaz, melek kanatlı elbisesiyle objektiflerin karşısına çıkan Zendaya, Chopard marka avize küpeleri, heykelsi platform topuklu ayakkabıları ve uzun örgü saç modeliyle yine gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Basın turu boyunca tercih ettiği beyaz ağırlıklı kombinler ve sade ama ışıldayan makyajı da moda otoritelerinden övgü aldı.

Stilist Law Roach ile iki yıl öncesinden başlayan hazırlık süreci

Yıllardır stilisti Law Roach ile çalışan Zendaya'nın bu tanıtım turu için iki yıl öncesinden hazırlıklara başladığı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, her prömiyerde filmin mitolojik atmosferini yansıtan farklı bir görünüm sergileyerek "method dressing" akımının en başarılı temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sosyal medyada ’kusursuz’ ve ’moda kraliçesi’ yorumları

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görünümler için takipçileri, "Kusursuz", "Her seferinde nasıl bu kadar muhteşem görünebiliyor?", "İkonik" ve "Moda kraliçesi" yorumlarında bulundu.

Spider-Man ve Dune projeleriyle de gündeme gelecek

Bu yıl The Odyssey'nin yanı sıra Spider-Man: Brand New Day ve Dune projeleriyle de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Zendaya, yalnızca oyunculuğuyla değil, stil seçimleriyle de adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Anne Hathaway’den Tom Holland’a övgü dolu sözler

TOM HOLLAN'DA ÖVGÜ SÖZLERİ

Öte yandan Hollywood'un sevilen oyuncularından Anne Hathaway, Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği The Odyssey filminin tanıtımında rol arkadaşı Tom Holland hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Homeros'un ölümsüz destanından uyarlanan yapımda Penelope karakterini canlandıran Hathaway, filmde oğlu Telemakhos'u oynayan Tom Holland için övgü dolu ifadeler kullandı.

Oscar ödüllü oyuncu: Tom tam rüya gibi bir evlat

Gerçek hayattaki annelik deneyiminden yola çıkarak konuşan Oscar ödüllü oyuncu, Holland ile sette kurdukları uyuma dikkat çekerek, "Gerçek hayatta bir anne olarak, tüm çocuklarımın ekrandaki çocuğum kadar harika olmalarını çok umuyorum. Tom tam rüya gibi bir evlat." dedi.

Anne Hathaway üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

ÜÇÜNCÜ BEBEKLERİ İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Anne Hathaway, şu sıralar üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 2012 yılında evlendiği eşi Adam Shulman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun Jonathan ve Jack adında iki oğlu bulunuyor. Ünlü isim, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü bebeğini beklediğini duyurmuştu.

Hamilelik haberinin sürpriz olduğunu Late Night programında anlattı

Yeni filmi The Odysseynin tanıtım çalışmaları kapsamında Seth Meyers'ın sunduğu Late Night programına konuk olan Hathaway, üçüncü kez anne olacağını öğrendikleri anı da samimi sözlerle anlattı. Hamilelik haberinin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen oyuncu, "İnanılmaz. Ne yaptığımızı biliyorduk ama işe yaradığına çok şaşırdık. Evet biliyorduk ama yine de bu şekilde sonuçlanmasına inanamadık." ifadelerini kullandı.

Üçüncü bebeği için ’son dakika golü’ sözleri dikkat çekti

"SON DAKİKA GOLÜ" BENZETMESİ

Ünlü oyuncu, üçüncü bebeklerini esprili bir dille "son dakika golü" olarak tanımlarken, stüdyoda kahkahalara neden oldu. Hathaway'in açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Seth Meyers’tan üç çocuklu ailelere özel tavsiyeler

Programın sunucusu Seth Meyers'ın kendisinin de üç çocuk babası olduğunu söylemesi üzerine Hathaway, "Senin bir tavsiyen var mı?" diye sordu. Meyers ise, "Garip bir şekilde sanki otomatik pilota geçiyorsun. Üç çocuk olunca izlemekten başka yapabileceğin pek bir şey kalmıyor. Önce çok korkuyorsun, sonra her şey peş peşe akıp gidiyor." sözleriyle deneyimlerini paylaştı.

14 yıllık mutlu evliliklerinin üçüncü meyvesini bekliyorlar

14 YILLIK MUTLU EVLİLİK

14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Anne Hathaway ve Adam Shulman çifti, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ise henüz belli değil.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin