Zendaya'nın film galası şıklığı olay oldu! Athena'dan ilham alan tarzına övgü yağdı
Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi The Odyssey'nin tanıtım turuna damga vuran Zendaya, Paris, Londra ve New York prömiyerlerinde tercih ettiği beyaz tonlardaki iddialı tasarımlar ve tarihi mücevherlerle moda dünyasının gündemine oturdu. Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi The Odysseynin tanıtımında rol arkadaşı Tom Holland hakkında övgü dolu sözler söyledi.
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