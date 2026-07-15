Zendaya'nın film galası şıklığı olay oldu! Athena'dan ilham alan tarzına övgü yağdı

Programın sunucusu Seth Meyers'ın kendisinin de üç çocuk babası olduğunu söylemesi üzerine Hathaway, "Senin bir tavsiyen var mı?" diye sordu. Meyers ise, "Garip bir şekilde sanki otomatik pilota geçiyorsun. Üç çocuk olunca izlemekten başka yapabileceğin pek bir şey kalmıyor. Önce çok korkuyorsun, sonra her şey peş peşe akıp gidiyor." sözleriyle deneyimlerini paylaştı.