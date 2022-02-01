Zara'nın 'mavişim' diyerek sevdiği annesi kızını solladı geçti! Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Zara'nın annesi hayran bıraktı
Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Zara'nın annesi sosyal medyayı salladı. Müzik piyasasına 'Neşecik' adıyla çıkan Zara, yıllar içinde hem kendisini hem de güçlü yorumunu değiştirdi ve katladı. Şu sıralar geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Zara bu kez annesiyle gündemde. Zara'nın annesinin, yıllar meydan okuyan güzelliği göz kamaştırdı. İşte başta Zara olmak üzere ünlülerin anneleri.
01.02.2022 09:33
- Son Güncelleme: 01.02.2022 09:33
Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara, son dönemde değişimi ile sık sık gündeme geliyor. Zara bir yana annesi güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte başta Zara olmak üzere ünlülerin anneleri.