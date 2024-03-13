Zahide Yetiş'in 6 yaşındaki oğluna bakın! 9 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Aras babasının kopyası...

Mutfak Bahane, Yeniden Başlasak gibi programlarla tanınan sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği eşi ile sessiz sedasız boşandığını açıklamıştı. Böylelikle 9 yıllık evliliklerinin sona erdiği ortaya çıkmıştı. 44 yaşındaki başarılı sunucu ve Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte ilgi odağı olan Zahide Yetiş'in oğlu Aras...