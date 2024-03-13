Zahide Yetiş'in 6 yaşındaki oğluna bakın! 9 yıllık evliliğini sonlandırmıştı! Aras babasının kopyası...

Mutfak Bahane, Yeniden Başlasak gibi programlarla tanınan sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği eşi ile sessiz sedasız boşandığını açıklamıştı. Böylelikle 9 yıllık evliliklerinin sona erdiği ortaya çıkmıştı. 44 yaşındaki başarılı sunucu ve Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte ilgi odağı olan Zahide Yetiş'in oğlu Aras...
ATV ekranlarında Mutfak Bahane programı ile adından söz ettiren Zahide Yetiş sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Sosyal medyada aktifliğiyle bilinen Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in özel hayatı da hep merak konusu oldu.
2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş, 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı.