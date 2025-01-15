Zahide Yetiş’e tepki yağıyor! RTÜK inceleme başlattı! Eşinin ilişki videosu diyerek...

Türkiye'nin konuştuğu olay, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programında yaşandı. Eşi tarafından aldatıldığını iddia eden Mehmet A., programa katılarak çarpıcı açıklamalarda bulunurken, sunucu Zahide Yetiş'in cinsel içerikli görüntüleri canlı yayında göstermesi büyük bir tartışma başlattı. Tepkiler büyürken, RTÜK'ün olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

EŞİNE BIÇAKLA SALDIRMIŞTI Adana'da yaşanan olay, Türkiye gündemine damga vurdu. İddialara göre, 26 yaşındaki Sabriye A., boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A.'ya otobüs sürerken biber gazı sıktı ve ardından boynundan bıçakladı. Sabriye A., saldırının ardından 2 yaşındaki oğlunu göremediği gerekçesiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi ve ev hapsi cezası aldı.

"KUMAR BORCU İÇİN BAŞKASIYLA BİRLİKTE OLMAMI İSTEDİ" Sabriye A. yaptığı açıklamada, eşi Mehmet A.'nın kumar borçları nedeniyle ahlaksız tekliflerle karşı karşıya kaldığını, bu durumu eşine anlattığında "Bir kereden bir şey olmaz" yanıtını aldığını öne sürdü. Mehmet A. ise eşinin ceza almamak için yalan söylediğini iddia etti.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINDA GÖSTERİLDİ Mehmet A., yaşananların ardından Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına katılarak eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Yayında, Mehmet A.'ya sosyal medyada dolaşıma giren ve Sabriye A.'ya ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli görüntüler gösterildi. Zahide Yetiş, Mehmet A.'ya görüntüdeki kişinin eşi olup olmadığını sordu.