Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!
Zahide Yetiş hakkında son dönemlerde en çok merak edilen konu hamile olup olmadığı. 1979 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde doğan Zahide Yetiş, ilk hamileliğini öğrendiğinde müjdeli haberi yakın dostu Müge Anlı'ya "Teyze oluyorsun" diyerek verdi. Reklam seslendirmeleri, haber spikerliği, metin yazarlığı derken şimdilerde tv program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak...
14.02.2019 17:24
- Son Güncelleme: 14.02.2019 17:24
Zahide Yetiş'in son dönemlerde belirginleşen karnı hayranlarının gözünden kaçmadı. Tv program sunucusu Zahide Yetiş'in bir videodaki görüntüsü hamile olduğu yöndeki dedikoduları daha da güçlendirdi.
ZAHİDE YETİŞ HAMİLE Mİ? - VİDEO İÇİN TIKLA
DİĞER GALERİLER