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Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!

Zahide Yetiş hakkında son dönemlerde en çok merak edilen konu hamile olup olmadığı. 1979 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde doğan Zahide Yetiş, ilk hamileliğini öğrendiğinde müjdeli haberi yakın dostu Müge Anlı'ya "Teyze oluyorsun" diyerek verdi. Reklam seslendirmeleri, haber spikerliği, metin yazarlığı derken şimdilerde tv program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak...

14.02.2019 17:24 - Son Güncelleme: 14.02.2019 17:24
Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!

Zahide Yetiş'in son dönemlerde belirginleşen karnı hayranlarının gözünden kaçmadı. Tv program sunucusu Zahide Yetiş'in bir videodaki görüntüsü hamile olduğu yöndeki dedikoduları daha da güçlendirdi.

ZAHİDE YETİŞ HAMİLE Mİ? - VİDEO İÇİN TIKLA

Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!

2014 yılında iş adamı sevgilisi Cem Arısoy ile mutlu bir evliliğe imza atan Zahide Yetiş, 22.06.2018'de ilk bebeğine kavuştu.

Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!

Hastaneye girerken sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve sevenlerinden dua isteyen ünlü sunucu oğluna Aras adını verdi. Peki, Zahide Yetiş 2. kez hamile mi? İşte hayranlarının gözünden kaçmayan görüntü...

Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!
Zahide Yetiş hamile mi? Zahide Yetiş'in bu görüntüsü çok konuşulacak!

HAMİLE OLDUĞUNU INSTAGRAM'DAN DUYURAN ÜNLÜLER

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de paylaşıyor. Hatta bazıları hamile olduklarının müjdesini veriyor Twitter veya Instagram'dan… İşte, bebek haberini sosyal medyada duyuran ünlü anneler…

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