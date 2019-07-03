Yüzüne biber gazı sıkılarak çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç'ın şok ifadelerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
Emre Aşık, kendisini aldattığı ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen eşi Yağmur Sarnıç'a açtığı velayet davasını kazandı. Emre Aşık'ın davayı kazanmasının üzerine yaşanan olaylar Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Çocuklar mahkeme kararı doğrultusuyla anne Yağmur Sarnıç'tan alınırken genç kadının yüzüne sıkılan biber gazı büyük tepki gördü. Çocukların bu anlara şahit olması tartışma komnusu olurken, Yağmur Sarnıç eşi Emre Aşık hakkında bir kanalda yayınlanan programda şok eden açıklamalarda bulundu. Yağmur Sarnıç'ın sözleri ve ortaya çıkan görüntülere karşı Emre Aşık ilk kez konuştu. İşte Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç olayında son dakika yaşanan gelişmeler!
Emre Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'tan şok sözler. Yağur Sarnıç, çocuklarının velayetini alan Emre Aşık hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'ın çocuklarının velayet davası sonuçlanmış ve çocuklarının babaları Emre Aşık'ta kalmalarına karar verilmişti. Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı.
''Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin!''
Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek birçok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz. Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara...
''Şiddet uyguladığımı ispatlasınlar''
Bana iki kere biber gazı sıktılar. Çocuklarım elimden alınırken Emre'nin avukatı bana öpücük gönderdi. Tek isteğim evlatlarımla mutlu olmak biri beni kurtarsın. Benim evlatlarımı bana geri versinler yalvarıyorum. Çocuklarıma şiddet uyguladığımı ispatlasınlar. Evlatlarımın kokusu olmadan nasıl uyuyacağım, sol yanım boş kaldı.