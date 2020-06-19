Yüzüklerin Efendisi serisinin yıldızı usta oyuncu Sir Ian Holm hayatını kaybetti!
2020 kara bir yıl olmaya devam ediyor... Yüzüklerin Efendisi ile tanınan usta oyuncu hayatını kaybetti. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm, Parkinson hastalığına yenik düştü.
Ünlü aktör 88 yaşında parkison hastalığına yenik düştü. Oscar adayı da olan aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisi'nin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti. Bilbo Baggins'i ünlü oynayan yıldız, "Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum, hobbit evimde veya holm'de karantina altındayım" demişti.
1931 yılında doğan ünlü oyuncu televizyon ve sinema dünyasına adım atmadan önce Royal Shakespeare Company'nin yerleşik bir oyuncusuydu. 1967'de 'The Homecoming'deki Lenny rolüyle 'Bir Oyunda En İyi Aktör' dalında Tony Ödülü kazandı.
Ian Holm, sinemada ilk büyük rolü olan android Ash (Yaratık, 1979) karakteriyle büyük etki yarattı. Chariots of Fire (1981) filmindeki Sam Mussabini karakteriyle Cannes Film Festivali'nde özel bir ödül ve Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Aktör' ödülünü kazandırdı. Ayrıca İngiltere'de 'En İyi Yardımcı Aktör' dalında BAFTA Ödülü kazandı.
Beşinci Element (1997 )filminde rahip Vito Cornelius'u canlandıran Ian Holm, gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi serisindeki Bilbo Baggins karakteriyle hayran kitlesini genişletti.
Ünlü aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisi'nin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti.