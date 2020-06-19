Yüzüklerin Efendisi serisinin yıldızı usta oyuncu Sir Ian Holm hayatını kaybetti!

Ünlü aktör 88 yaşında parkison hastalığına yenik düştü. Oscar adayı da olan aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisi'nin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti. Bilbo Baggins'i ünlü oynayan yıldız, "Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum, hobbit evimde veya holm'de karantina altındayım" demişti.