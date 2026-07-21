Yusuf Güney'den 33 gün sonra ilk açıklama! Ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti: "Ülkemizde şu an bir arınma yaşanıyor"

"ÜLKEMİZDE ŞU AN BİR ARINMA YAŞANIYOR"

Türkiye'de yürütülen suç ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarına da değinen Yusuf Güney, yaşanan gelişmelerle ilgili düşüncelerini paylaştı. "Ülkemizde şu an bir arınma yaşanıyor. Kimse dokunulmaz değilmiş bu hayatta. Daha kimlere dokunacaklar... Temizlik şarttı gerçekten." ifadelerini kullanan Güney, vicdan ve merhametin önemine vurgu yaptı.