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Yusuf Güney'den 33 gün sonra ilk açıklama! Ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti: "Ülkemizde şu an bir arınma yaşanıyor"

İçeriğinde yasaklı madde bulunan "Ayahuasca çayı" hakkında özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan, 33 gün cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen Yusuf Güney, yaşadığı sürecin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda cezaevi günlerini anlatan şarkıcı, yaptığı hataları kabul ederken dikkat çeken mesajlar verdi.

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Yusuf Güney 33 gün tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine çıkarıldı

İçeriğinde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkenleri bulunan "Ayahuasca çayı" isimli bitki karışımıyla ilgili özendirici ifadeler kullandığı iddiasıyla Nisan 2026'da gözaltına alınarak tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, 33 gün cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Şarkıcı ilk kez sosyal medyadan açıklama yaptı

33 GÜN SONRA İLK AÇIKLAMA

Tahliyesinin ardından ilk kez sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takipçilerinin karşısına çıkan Güney, yaşadığı süreci değerlendirdi. Paylaştığı görüntülü açıklamada cezaevinde geçirdiği günlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yusuf Güney, yaşadıklarını "büyük bir arınma ve vicdan muhasebesi" olarak tanımladı.

Cezaevinde geçirdiği günleri vicdan muhasebesi olarak tanımladı

Süreç boyunca kendisini sorguladığını belirten şarkıcı, cezaevinin kendisi için önemli dersler barındırdığını söyledi. Uzun süredir hayatını değerlendirdiğini dile getiren Güney, geçmişte yaptığı hatalarla yüzleştiğini belirterek, "Uzun zamandır kendimle alakalı çok muhasebeler yaptım. Neler yaşamışım, ne evrelerden geçmişim... Çok hatalar yaptım. Kul kendini kaybetmeden Yaradan imdadına yetişmezmiş." ifadelerini kullandı.

Cezaevi deneyiminin bakış açısını değiştirdiğini söyledi

"KENDİME GELMEM İÇİN BİR ŞANS VERİLDİ"

Cezaevinde yaşadıklarının bakış açısını değiştirdiğini söyleyen şarkıcı, "Cezaevine girdim, neler gördüm orada... Bana gerçekten kendime gelmem için bir şans verildi. Şu an o kadar mutluyum ki, vesile olan herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

Metafizik açıklamalarıyla ilgili öz eleştiri yaptı

Geçmişte yaptığı metafizik içerikli açıklamalara da değinen Güney, bu konuda öz eleştiride bulundu. "Sır sır olarak kalmalıymış, bunu gördüm. Her şeyin anlatılmaması gerekiyormuş." diyen şarkıcı, bundan sonraki süreçte daha farklı bir yol izleyeceğinin sinyalini verdi.

Ülkedeki arınma sürecine destek verdi

"ÜLKEMİZDE ŞU AN BİR ARINMA YAŞANIYOR"

Türkiye'de yürütülen suç ve dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarına da değinen Yusuf Güney, yaşanan gelişmelerle ilgili düşüncelerini paylaştı. "Ülkemizde şu an bir arınma yaşanıyor. Kimse dokunulmaz değilmiş bu hayatta. Daha kimlere dokunacaklar... Temizlik şarttı gerçekten." ifadelerini kullanan Güney, vicdan ve merhametin önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlara vicdan ve merhamet çağrısında bulundu

Şarkıcı, açıklamasının devamında vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Yaşadığımız bu kirli hayatın içerisinde asla vicdanınızı ve merhametinizi yitirmeyin. Bir daha böyle insanlara itibar etmeyin." dedi. Güney'in bu sözleri sosyal medyada da dikkat çekti.

Müzik kariyerine yeniden odaklanacağını açıkladı

GEÇMİŞTEKİ PROJELERİNİ HATIRLATTI

Geçmişte asker ve polis konserleri ile çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını hatırlatan Yusuf Güney, müzik çalışmalarına yeniden odaklanacağını söyledi. Kendisine destek verenlere teşekkür eden şarkıcı, "Sözüme itibar edenler için söylüyorum; size hiçbir zaman yalan konuşmadım." ifadelerini kullandı.

Yeni projelerle geri döneceğini duyurdu

Yeni bir sayfa açtığını belirten Güney, "O sevdiğiniz, şen şakrak, çocuklarla, devletiyle güzel işler yapan Yusuf Güney geri geldi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz." diyerek yeni projeler üzerinde çalışacağını açıkladı.

Göz hareketleriyle ilgili açıklama yaptı

TAKİPÇİLERİNE NOT DÜŞTÜ

Yusuf Güney, videolu paylaşımına düştüğü notta "Selamlar olsun değerli dostlarıma. Lütfen sabırla, önyargısız ve tarafsız dinleyiniz sözlerimi. Şu anki beni anlatıyorum sizlere samimiyetle, kardeşiniz Yusuf Güney. Gözlerimin sağa sola oynamasına takılmayın, yorum yapmayın lütfen. Sanırım bende kalıcı bir durum bu son yıllarda. Biliyorum takılıyorsunuz bunlara, paylaşmak istedim." ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin