Yusuf Güney'den 33 gün sonra ilk açıklama! Ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti: "Ülkemizde şu an bir arınma yaşanıyor"
İçeriğinde yasaklı madde bulunan "Ayahuasca çayı" hakkında özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan, 33 gün cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen Yusuf Güney, yaşadığı sürecin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda cezaevi günlerini anlatan şarkıcı, yaptığı hataları kabul ederken dikkat çeken mesajlar verdi.
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