Oyuncu Yurdaer Okur'un hayatı merak edildi. 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Okur hakkında en çok ise gözlerden uzak yaşadığı aşk hayatı merak konusu oldu. 12 yıl önce dünyaevine giren oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Yabancı Damat'ın yıldızı çıktı. İşte Yurdaer Okur'un 12 yıllık eşi...
YURDAER OKUR KİMDİR?
29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı.
Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anlayan Okur, 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı.