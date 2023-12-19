Yurdaer Okur’un sır gibi sakladığı 12 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Meğer Yabancı Damat’ın yıldızıyla...

Oyuncu Yurdaer Okur'un hayatı merak edildi. 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya gelen Okur hakkında en çok ise gözlerden uzak yaşadığı aşk hayatı merak konusu oldu. 12 yıl önce dünyaevine giren oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Yabancı Damat'ın yıldızı çıktı. İşte Yurdaer Okur'un 12 yıllık eşi...