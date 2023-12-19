Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gardaşov’u Ozan Akbaba’nın oğlu adeta minik bir fenomen! Gören gözlerini alamıyor: 41 kere maşallah! Ozan Akbaba

Ozan Akbaba, başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. EDHO'nun ardından Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kaynarca ile tekrar bir araya gelen Akbaba, Gardaşov karakteriyle sergilediği performansla yine gönülleri fethetti. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan oyuncunu hayatı da merak konusu oldu. Buket Akbaba ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun minik oğlunu görenler ise hayran kaldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gardaşov'u Ozan Akbaba'nın yakışıklı oğlu...