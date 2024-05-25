Daha önce Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Balgay karakterine hayat verem Yurdaer Okur başarılı performansıyla herkesin büyük bir beğenisini kazanmaya devam ediyor. Şimdilerde ise Dolunay Soysert, Simay Barlas, Halit Özgür Sarı ile ekran karşısına geçen Yurdaer Okur'un ailesi merak konusu oldu. İşte Yurdaer Okur'un ekranlardan uzak yaşayan annesi...
Bir dönem Kuruluş Osman'da rol alan Yurdaer Okur şimdilerde Dolunay Soysert, Simay Barlas, Halit Özgür Sarı ile ekran karşısına geçti.
2019 YILINDA BABASINI KAYBETTİ
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da araştırılan Yurdaer Okur, 2019 yılında babasını kaybetmiş. Samsun'da, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Yurdaer Okur'un 72 yaşındaki babası Yusuf Okur, memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.
Babasını kaybeden Yurdaer Okur'un ekranlardan uzak yaşayan annesi de merak konusu oldu.