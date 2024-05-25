Yurdaer Okur'un annesini daha önce gördünüz mü? 5 sene önce babasını kaybetmişti! İşte Yurdaer Okur'un ekranlardan uzak yaşayan annesi...

Daha önce Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Balgay karakterine hayat verem Yurdaer Okur başarılı performansıyla herkesin büyük bir beğenisini kazanmaya devam ediyor. Şimdilerde ise Dolunay Soysert, Simay Barlas, Halit Özgür Sarı ile ekran karşısına geçen Yurdaer Okur'un ailesi merak konusu oldu. İşte Yurdaer Okur'un ekranlardan uzak yaşayan annesi...