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Haberler Magazin Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO'nun...

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO'nun...

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu, en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır da dedesinin izinden gidiyor. Türkiye'nin ilk rap filmi "Kovala"da rol alan Zeynep, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeylisi ile rol arkadaşı olan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Cüreklibatır...

22.09.2021 17:43 - Son Güncelleme: 22.09.2021 17:57
Yşilçam’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO’nun...

OZAN AKBABA İLE ROL ARKADAŞI!

Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! "Kovala" filminde Stabil ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz'ın kardeşini oynayan Cüreklibatır, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı.

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Yşilçam’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO’nun...

Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba'nın da rol aldığı filmi çok beğendiğini belirten Cüneyt Arkın bir paylaşım yaparak, "Torunum Zeynep'in ilk filmi 'Kovala' yayına girdi. Çok güzeldi, herkesin emeklerine sağlık" dedi.

Yşilçam’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO’nun...

Cüneyt Arkın geçtiğimiz yıl da torununa destek vermiş, heyecanlı olduğunu dile getirmişti.

Yşilçam’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO’nun...

CÜNEYT ARKIN VE AİLESİ

Yşilçam’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO’nun...

CÜNEYT ARKIN VE TORUNU ZEYNEP

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