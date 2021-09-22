Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO'nun...
Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu, en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır da dedesinin izinden gidiyor. Türkiye'nin ilk rap filmi "Kovala"da rol alan Zeynep, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeylisi ile rol arkadaşı olan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Cüreklibatır...
22.09.2021 17:43
- Son Güncelleme: 22.09.2021 17:57