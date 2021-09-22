Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu en büyük destek ise dedesinden! Zeynep Cüreklibatır, EDHO'nun...

Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba'nın da rol aldığı filmi çok beğendiğini belirten Cüneyt Arkın bir paylaşım yaparak, "Torunum Zeynep'in ilk filmi 'Kovala' yayına girdi. Çok güzeldi, herkesin emeklerine sağlık" dedi.