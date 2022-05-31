Yılmaz Vural paraya para demiyor! Para basan ünlü teknik direktörünün yeni gelir kapısı bakın ne...
Yılmaz Vural paraya para demiyor! Para basan ünlü teknik direktörünün yeni gelir kapısı gündeme bomba gibi düştü. Sempatik ve babacan tavırlarıyla bilinen ünlü teknik direktör Yılmaz Vural da Serdar Ortaç ve Cengiz Kurtoğlu'nun izinden gitti. İşte 69 yaşındaki Yılmaz Vural'ın yeni gelir kapısı...
31.05.2022 09:09 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:15
Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videol! Pek çok sanatçının dahil olduğu sistem şöyle işliyor: Bir sosyal medya platformuna belirli bir ücret yatırılıyor, ünlü isimler de bunun karşılığında sevdiğiniz kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor. Serdar Ortaç'tan Cengiz Kurtoğlu'na onlarca ünlünün yer aldığı sisteme Yılmaz Vural da dahil oldu.
TAVSİYEDE BULUNUP, ARA BULUCULUK YAPIYOR
Sabah'ın haberine göre; Yılmaz Vural, arkadaşına jest yapmak isteyenlerin dileğini yerine getiriyor. Evlenmek isteyen gençler adına "Bu çocuk iyi biri, kaçırma!" diye karşı tarafa tavsiyelerde bulunuyor.