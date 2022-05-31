Yılmaz Vural paraya para demiyor! Para basan ünlü teknik direktörünün yeni gelir kapısı bakın ne...

Ünlülerin yeni gelir kapısı, kişiye özel videol! Pek çok sanatçının dahil olduğu sistem şöyle işliyor: Bir sosyal medya platformuna belirli bir ücret yatırılıyor, ünlü isimler de bunun karşılığında sevdiğiniz kişilere özel videolar çekip karşı tarafın doğum gününü kutluyor. Serdar Ortaç'tan Cengiz Kurtoğlu'na onlarca ünlünün yer aldığı sisteme Yılmaz Vural da dahil oldu.