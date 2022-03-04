Yılmaz Vural gecelerde ofsayta düştü! Çapkınlık dendi gerçek bambaşka çıktı! "İki eşim var birlikte gayet güzel yaşıyoruz" demişti...
Yılmaz Vural gecelerde ofsayta düştü! Çapkınlık dendi gerçek bambaşka çıktı! "İki eşim var birlikte gayet güzel yaşıyoruz" demişti Yılmaz Hoca... Cihangir'de kendisinden neredeyse 30 yaş küçük iki esmer güzelle yakalanan Yılmaz Vural gündeme bomba gibi düştü. Evli olan teknik direktör "İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıyla bir dönem gündem olmuştu. Yine iki kadınla görüntülenen Yılmaz Vural kadın arkadaşlarına gül alıp çiçekçiye de 200 TL bahşiş verdi. Ancak gerçekler bambaşka çıktı. Yılmaz Hoca'nın yanındaki isim bakın kim...
04.03.2022 09:14 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:19
Evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Yılmaz Vural, önceki gece iki kadınla Cihangir'deydi. Teknik adamın mekan içinde samimi görüntüler sergilediği kadınlara çıkışta gül alması dikkat çekti.