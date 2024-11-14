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Yılmaz Erdoğan’ın kardeşinin 19 yıllık eşi de aynı dizideymiş! İnci Taneleri'nin Kamuran Abisi'nin karısıyla yakınlaşma sahnesi kırdı geçirdi! "Daha önce nasıl yaptıysak..."

Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri"nin Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan ve dizideki partneri Elo Abla rolündeki Elif Erol'un, gerçek hayatta 19 yıllık evli olduklarının ortaya çıkması, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Kamuran ve Elo karakterlerinin yakınlaşma sahnesi ise sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan biri haline geldi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 22:16 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 22:38
Yılmaz Erdoğan’ın kardeşinin 19 yıllık eşi de aynı dizideymiş! İnci Taneleri’nin Kamuran Abisi’nin karısıyla yakınlaşma sahnesi kırdı geçirdi! Daha önce nasıl yaptıysak...

İnci Taneleri'nde pavyon patronu Kamuran karakterine hayat veren Deniz Erdoğan ve dizideki partneri Elo rolündeki Elif Erol'un, gerçek hayatta 19 yıllık evli oldukları ortaya çıktı. İzleyiciler arasında büyük yankı uyandıran bu durum, çiftin diziye kattığı uyum ve samimiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Yılmaz Erdoğan’ın kardeşinin 19 yıllık eşi de aynı dizideymiş! İnci Taneleri’nin Kamuran Abisi’nin karısıyla yakınlaşma sahnesi kırdı geçirdi! Daha önce nasıl yaptıysak...

MEĞER 19 YILLIK EVLİLERMİŞ

Deniz Erdoğan ve Elif Erol, 2005 yılında tanışarak başlayan ilişkilerini 2007 yılında evlilikle taçlandırdı. Çift o zamandan bu yana birlikte bir hayat sürdürüyor. Elif Erol, sanat dünyasına Anadolu Ateşi dans grubunda başlayarak yıllarca şarkıcılık, oyunculuk ve dans gibi çeşitli yetenekleriyle tanındı.

Yılmaz Erdoğan’ın kardeşinin 19 yıllık eşi de aynı dizideymiş! İnci Taneleri’nin Kamuran Abisi’nin karısıyla yakınlaşma sahnesi kırdı geçirdi! Daha önce nasıl yaptıysak...

TANIŞMA HİKAYELERİ

Eşi Deniz Erdoğan ise geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda onu sahnede dans ederken gördüğünde âşık olduğunu belirterek, "Elif, Anadolu Ateşi dansçılarındandı. İnanılmaz yetenekliydi; dans ederken onu izlediğimde âşık oldum." sözleriyle duyduğu hayranlığı dile getirdi.

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