Yılmaz Erdoğan’ın kardeşinin 19 yıllık eşi de aynı dizideymiş! İnci Taneleri'nin Kamuran Abisi'nin karısıyla yakınlaşma sahnesi kırdı geçirdi! "Daha önce nasıl yaptıysak..."

İnci Taneleri'nde pavyon patronu Kamuran karakterine hayat veren Deniz Erdoğan ve dizideki partneri Elo rolündeki Elif Erol'un, gerçek hayatta 19 yıllık evli oldukları ortaya çıktı. İzleyiciler arasında büyük yankı uyandıran bu durum, çiftin diziye kattığı uyum ve samimiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

MEĞER 19 YILLIK EVLİLERMİŞ Deniz Erdoğan ve Elif Erol, 2005 yılında tanışarak başlayan ilişkilerini 2007 yılında evlilikle taçlandırdı. Çift o zamandan bu yana birlikte bir hayat sürdürüyor. Elif Erol, sanat dünyasına Anadolu Ateşi dans grubunda başlayarak yıllarca şarkıcılık, oyunculuk ve dans gibi çeşitli yetenekleriyle tanındı.