Şükrü Avşar ile Hüsniye Avşar’ın 43 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! İhanetin bedeli 5 daire 2 araba...

Sabah'ta yer alan habere göre; eşinin kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu işten kazandığı tüm servetini sevgililerine harcadığını ileri süren Hüsniye Avşar, 'Avşar Film' şirketine tedbir konulmasını talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi boşanma sürecinde Şükrü Avşar tarafından eşi Hüsniye Avşar'a verilmek üzere geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakasına hükmetti.