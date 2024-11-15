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Şükrü Avşar ile Hüsniye Avşar’ın 43 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! İhanetin bedeli 5 daire 2 araba...

Avşar Film'in sahibi ünlü yapımcı Şükrü Avşar ve 43 yıllık eşi Hüsniye Avşar ile 10 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme Şükrü Avşar tarafından Hüsniye Avşar'a verilmek üzere 5 ev 2 araba mutabakatını onayladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:23
Şükrü Avşar ile Hüsniye Avşar’ın 43 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! İhanetin bedeli 5 daire 2 araba...

Hüsniye Avşar, 43 yıllık eşi Şükrü Avşar'ın kendisini defalarca aldattığını, kadınlık onuru zedelediğini belirterek geçtiğimiz yıl boşanma davası açmıştı.

Şükrü Avşar ile Hüsniye Avşar’ın 43 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! İhanetin bedeli 5 daire 2 araba...

Sabah'ta yer alan habere göre; eşinin kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu işten kazandığı tüm servetini sevgililerine harcadığını ileri süren Hüsniye Avşar, 'Avşar Film' şirketine tedbir konulmasını talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi boşanma sürecinde Şükrü Avşar tarafından eşi Hüsniye Avşar'a verilmek üzere geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakasına hükmetti.

Şükrü Avşar ile Hüsniye Avşar’ın 43 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! İhanetin bedeli 5 daire 2 araba...

NEFAKA İSTEMEDİ
Dava geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı olan duruşmaya Şükrü Avşar eşi Hüsniye Avşar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Hüsniye Avşar nafaka istemediğini ifade etti.

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