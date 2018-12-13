Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşandı! Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin çiftinin akıbeti uzun süredir merak ediliyordu. Sürekli ayrı görüntülenen ve ayrı yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in boşanacakları iddia ediliyordu. Bu iddiaları daha evvel defalarca inkar eden Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin çiftinden herkesi şoke eden bir haber geldi. Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin ile boşandığını açıkladı. Bu ayrılık akıllara magazin dünyasının diğer boşanmalarını akıllara getirdi.

13 Aralık 2018 Perşembe, 09:45:21 Güncelleme: 10:22:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





