Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin boşandı! Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin çiftinin akıbeti uzun süredir merak ediliyordu. Sürekli ayrı görüntülenen ve ayrı yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in boşanacakları iddia ediliyordu. Bu iddiaları daha evvel defalarca inkar eden Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin çiftinden herkesi şoke eden bir haber geldi. Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin ile boşandığını açıkladı. Bu ayrılık akıllara magazin dünyasının diğer boşanmalarını akıllara getirdi.
13 Aralık 2018 Perşembe, 09:45:21
Güncelleme: 10:22:11
UZUN SÜREDİR AYRI YAŞIYORLARDI
Uzun süredir ayrı yaşayan ve boşanacakları iddia edilen Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin çiftinden gündeme bomba gibi düşen itiraf geldi.
Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan, 12 yıllık evliliklerini 10 gün önce sonlandırdı.
AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN
Esra Erol ve Ali Özbir çifti ile Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda yemekte bir araya gelen Yılmaz Erdoğan boşandığını açıkladı.
Yemek sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, "Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?" sorusuna "Haber doğru da adliye yanlış" şeklinde esprili yanıt verdi.
Yılmaz Erdoğan daha sonra "Çok sevgi, saygı dolu, el ele girilmiş kol kola çıkılmış bir şey.
Geç kaldınız. 10 gün oldu. Ben ne zaman soracaksınız diye bekliyordum" diyerek boşanma haberini doğruladı.