Hande Yener'in gerçek ismini duyanlar şaşırıp kalıyor! İşte Hande Yener ve diğer ünlülerin gerçek isimleri

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Hande Yener'de o isimlerden biri. Gerçek ismi Makbule Hande Özyener olan başarılı şarkıcının sahne adı Hande Yener'dir. İşte sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, ünlülerin gerçek adları...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 18:30:22 Güncelleme: 18:47:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





