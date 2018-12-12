Hande Yener'in gerçek ismini duyanlar şaşırıp kalıyor! İşte Hande Yener ve diğer ünlülerin gerçek isimleri
Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Hande Yener'de o isimlerden biri. Gerçek ismi Makbule Hande Özyener olan başarılı şarkıcının sahne adı Hande Yener'dir. İşte sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, ünlülerin gerçek adları...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 18:30:22 Güncelleme: 18:47:43
Hande Yener, ses getiren bir çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve sık sık yenilediği imajıyla da adından bahsettirdi. İşte birçok kişinin merak ettiği Hande Yener ve diğer ünlülerin gerçek ismi….
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