Yıllarca Nuri Alço olarak bilmişiz! Yeşilçam'ın gazoz adamı Nuri Alço'nun gerçek adı meğer... Gerçek ismi şoke etti!

Bundan yıllar önce oynadığı Yeşilçam filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Nuri Alço, geçtiğimiz haftalarda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Şu anda sağlık durumu iyi olan ve kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile 2020 yılında nikah masasına oturan Nuri Alço hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Meğer yıllardır Nuri Alço olarak tanıdığımız bu ismin gerçek adı farklıymış. İşte, başta Nuri Alço olmak üzere, Banu Alkan, Seda Sayan, Hakan Altun ve Barış Manço gibi sevilen ünlülerin gerçek isimleri…