Yılın aşk bombası patladı! Bahar Şahin önce paylaştı sonra sildi yetmedi hesabını kapattı Beşiktaş’ın yıldızı Dorukhan Toköz ile…
Yılın aşk bombası patladı! Bahar Şahin önce paylaştı sonra sildi… Bahar Şahin, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zalim İstanbul dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta top koşturan Dorukhan Toköz ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı. Ancak Şahin, ilan-ı aşk ettiği paylaşımını iki dakika sonra sildi. İşte Bahar Şahin'in o paylaşımı…
05.05.2021 02:04
- Son Güncelleme: 05.05.2021 02:43
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncu, Beşiktaş'lı yıldız Dorukhan Toköz ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı.
Ancak Şahin, bu paylaşımını iki dakika içinde sildi. Ünlü oyuncu bir süre sonra ise Instagram hesabını kapattı.
Bahar Şahin'in Instagram'ını dondurması şaşkınlık yaratırken ünlü oyuncu ile Dorukhan Toköz'ün aşkı sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım ünlü çifti birbirine yakıştırırken bir kısım "Hiç yakışmıyorlar" yorumunda bulundu.
İşte ünlü oyuncu Bahar Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…