Yılın aşk bombası patladı! Bahar Şahin önce paylaştı sonra sildi yetmedi hesabını kapattı Beşiktaş’ın yıldızı Dorukhan Toköz ile…

Yılın aşk bombası patladı! Bahar Şahin önce paylaştı sonra sildi… Bahar Şahin, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zalim İstanbul dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta top koşturan Dorukhan Toköz ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı. Ancak Şahin, ilan-ı aşk ettiği paylaşımını iki dakika sonra sildi. İşte Bahar Şahin'in o paylaşımı…

05.05.2021 02:04 - Son Güncelleme: 05.05.2021 02:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





