Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipçileri ne diyeceğini şaşırdı sosyal medya onu konuştu
Yıldız Tilbe'yi hiç böyle görmediniz! Dillere pelesenk olmuş şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabında yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren Tilbe, çocukluk yıllarına ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının çocukluk halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Yıldız Tilbe'nin sosyal medyaya damga vuran o karesi…
12.06.2021 18:15
- Son Güncelleme: 12.06.2021 18:15
Sosyal medyadaki paylaşımları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin son yayınladığı fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Twitter sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren Tilbe'nin çocukluk fotoğrafını görenler ise şaştı kaldı. Tilbe'nin paylaşımına takipçileri 'erkek çocuk' benzetmesi yaptı.
Ünlü şarkıcının bir takipçisi "Bu fotoğrafını kızıma gösterdim tanıyabildin mi diye kızım dedesine benzetti. Sonra eşime gösterdim oda büyük abime benzetti. Gülmekten yıkıldık sayende sen ne ömür birisin ya vallahi yıldız hanım kızım" yorumunda bulundu.
Tilbe'nin çocukluk fotoğrafı kısa süre içinde büyük ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yıldız Tilbe başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları…