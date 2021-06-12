Yıldız Tilbe’yi hiç böyle görmediniz! Çocukluk fotoğrafını paylaştı takipçileri ne diyeceğini şaşırdı sosyal medya onu konuştu

Yıldız Tilbe'yi hiç böyle görmediniz! Dillere pelesenk olmuş şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabında yaptığı son paylaşımıyla yine gündem oldu. Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren Tilbe, çocukluk yıllarına ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının çocukluk halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Yıldız Tilbe'nin sosyal medyaya damga vuran o karesi…

12.06.2021 18:15 - Son Güncelleme: 12.06.2021 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





