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Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..."

Tuncelili ve Zaza kökenli olan Yıldız Tilbe annesinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıttığı fotoğrafı "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaşan 54 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe'nin annesini görenler, ikilinin benzerliğine dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Tilbe ve annesi için, "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..." şeklinde yorumda bulundu.

07.10.2020 09:42 - Son Güncelleme: 07.10.2020 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





