Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..."
Tuncelili ve Zaza kökenli olan Yıldız Tilbe annesinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıttığı fotoğrafı "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaşan 54 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe'nin annesini görenler, ikilinin benzerliğine dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Tilbe ve annesi için, "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..." şeklinde yorumda bulundu.
Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki Tilbe, annesinin fotoğrafını 'Annem' notuyla paylaştı. Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..." şeklinde yorumlandı. İşte ünlülerin aileleri ve Yıldız Tilbe'nin annesi...