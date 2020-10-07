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Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..."

Tuncelili ve Zaza kökenli olan Yıldız Tilbe annesinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıttığı fotoğrafı "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaşan 54 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe'nin annesini görenler, ikilinin benzerliğine dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Tilbe ve annesi için, "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..." şeklinde yorumda bulundu.

07.10.2020 09:42 - Son Güncelleme: 07.10.2020 10:16
Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı...

Twitter hesabından saçlarını kazıttığı fotoğrafı "Hazır asker" notuyla yayınlayan Yıldız Tilbe, annesine benzerliği ile dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı...

Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki Tilbe, annesinin fotoğrafını 'Annem' notuyla paylaştı. Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, "Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı..." şeklinde yorumlandı. İşte ünlülerin aileleri ve Yıldız Tilbe'nin annesi...

Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı...
Yıldız Tilbe'nin annesine benzerliği sosyal medya gündeminde! Gözlerinin hüzünlü derinliği bile aynı...

HİLAL ALTINBİLEK VE BABASI

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