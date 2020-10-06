Cansu Taşkın babasıyla canlı yayında yüzleşti! 28 yaşındaki mankenden şok sözler: Ben 5 yaşındaydım babam beni...
Lerzan Mutlu'nun programında babası ile yüzleşen ünlü model, itiraflarıyla şoke etti. Cristiano Ronaldo ile mesajları ve Instagram pozları ile hafızalara kazınan 28 yaşındaki Cansu Taşkın'ın babası olduğunu iddia eden Hüseyin Taşkın, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Programa telefonla bağlanan Cansu Taşkın, canlı yayındaki kişinin babası olduğunu kabul etti. Babasıyla yıllardır görüşmediklerini belirten Cansu Taşkın'ın sözleri şoke etti.
CANSU TAŞKIN BABASIYLA YÜZLEŞTİ
"Kendisini ben hiç görmedim 5 yaşımdaydım. Babalıkla ilgili yaptığı hiçbir şeyi bilmiyorum, çok küçüktüm. Kendisinin para için geldiğini biliyorum. Telefon kayıtlarına kadar var. 'Çuvalla bana para verecekler' kelimelerinden tutunda her şey telefon kayıtlarında mevcuttur. Ben kendisini savcılığa şikayet ettim. Hiçbir şekilde kendisini tanımıyorum. Babalık duygu ve bağı ben de zaten yok. Benden ve ailemden uzak dursun. İkinci kez savcılığa şikayet etmek zorunda kalmayayım. Kendisini görmek istemiyoruz."
"Ben çok küçükken bir kez aradım kendisini, bir ihtiyacım vardı. Kendisi 'bir daha beni hiçbir şekilde aramayın' deyip telefonu yüzüme kapadı. Ben küçük yaşlardan beri ailem için her şeyi yapan, kenetlenen biriyim kendisinin bir TL dahi görmedik. Annem, ben, kız kardeşim ve abim birlikte büyüdük. Birbirimize destek olduk, hiçbir şekilde bir babalık görevini görmedik. Kendisinin çok çocuğu varmış, hepsini üniversite okutup evlendirmiş ama bizim çocukları olduğumuzu ünlenince hatırladı galiba... Ben kendisini Allah'a havale ediyorum ve görmek istemiyorum."
KÜÇÜKKEN BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI
"Beni gazetelerde görüp kapıma geldi, herhalde bir şeyler koparmak için! Telefonda arayıp söylediği her şeyi duydum ben, 'bana çuvalla para verecek, bana bakacak' gibi söylemleri oldu. Küçükken çok net hatırlıyorum, beş yaşındaydım boğazıma bıçak tutmuştu. Ben bunları savcılığa anlatsam zaten ekrana bile çıkamaz. Yarın savcılığa gidip şikayetçi olacağım.
Ben çocukluğumu yaşayamadım, çok küçük yaşlarda çalışıp para kazanmak durumunda kaldım. Hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Annemle de görüşmesine izin vermiyorum, yıllarca çile, acı çektirdi."
Babası ile gündeme gelen Cansu Taşkın'ın dayısının da ünlü bir isim olduğu gerçeği herkesi şoke etti. Televizyon, müzik, sinema ve spor dünyasında birçok ünlü isim aslında birbiriyle akraba. Bu isimlerden biri de düzgün fiziği ile dikkat çeken Cansu Taşkın ve kendisinden daha ünlü olan dayısı. İşte ünlülerin aileleri...