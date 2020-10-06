Cansu Taşkın babasıyla canlı yayında yüzleşti! 28 yaşındaki mankenden şok sözler: Ben 5 yaşındaydım babam beni...

KÜÇÜKKEN BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI

"Beni gazetelerde görüp kapıma geldi, herhalde bir şeyler koparmak için! Telefonda arayıp söylediği her şeyi duydum ben, 'bana çuvalla para verecek, bana bakacak' gibi söylemleri oldu. Küçükken çok net hatırlıyorum, beş yaşındaydım boğazıma bıçak tutmuştu. Ben bunları savcılığa anlatsam zaten ekrana bile çıkamaz. Yarın savcılığa gidip şikayetçi olacağım.

Ben çocukluğumu yaşayamadım, çok küçük yaşlarda çalışıp para kazanmak durumunda kaldım. Hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum. Annemle de görüşmesine izin vermiyorum, yıllarca çile, acı çektirdi."