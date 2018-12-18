Yıldız Tilbe'den unutulmayan gaf! İşte ünlülerin gafları ( Yıldız Tilbe )

Televizyonun ünlü isimleri gaflarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Olcan Adın'ın da aralarında olduğu futbolcularla çektirdiği fotoğraf sonrası imza attığı gafı olay oldu! İşte ünlülerin unutulmaz gafları ( Yıldız Tilbe )

18 Aralık 2018 Salı, 01:56:27 Güncelleme: 02:00:40
Yıldız Tilbe'den unutulmayan gaf! İşte ünlülerin gafları ( Yıldız Tilbe )

Asena

"Salak olabilirim ama aptal asla..."

Yıldız Tilbe'den unutulmayan gaf! İşte ünlülerin gafları ( Yıldız Tilbe )

Demet Akalın

Pek keyifli bir şekilde konserine devam eden Demet Akalın seyirciden umduğu coşkuyu bulamayınca lafı yapıştırır: "Abi Diyarbakır'dan mı geldiniz, hepiniz dağdan mı geldiniz? Nereden geldiniz anlamadım ben? Haaa? Moron moron bakıyorsunuz. Bari insan bir tempo, bir alkış, birşey yapar yaa..."

Yıldız Tilbe'den unutulmayan gaf! İşte ünlülerin gafları ( Yıldız Tilbe )

Mirkelam

"Her Türk gencine meşhur olmayı tavsiye ediyorum."

Yıldız Tilbe'den unutulmayan gaf! İşte ünlülerin gafları ( Yıldız Tilbe )

Hadise

Konsere 1 saat gecikmeli başlayan Hadise, konuşmalarında Kırklareli'ne Kocaeli dediği için seyircilerinden özür diledi.

Yıldız Tilbe'den unutulmayan gaf! İşte ünlülerin gafları ( Yıldız Tilbe )

Öykü Serter

"Evet, tüm bölgelerimizden puanları aldık. Sadece dış bölgelerimiz kaldı."

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