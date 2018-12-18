Yıldız Tilbe'den unutulmayan gaf! İşte ünlülerin gafları ( Yıldız Tilbe )

Demet Akalın

Pek keyifli bir şekilde konserine devam eden Demet Akalın seyirciden umduğu coşkuyu bulamayınca lafı yapıştırır: "Abi Diyarbakır'dan mı geldiniz, hepiniz dağdan mı geldiniz? Nereden geldiniz anlamadım ben? Haaa? Moron moron bakıyorsunuz. Bari insan bir tempo, bir alkış, birşey yapar yaa..."