Didem Soydan'ın fotoğrafı görenleri şaşırttı! (Ünlülerin şaşırtan halleri...)
Bir dönem Can Bonomo ile olan birlikteliğiyle gelen ünlü manken Didem Soydan olay yaratan bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan paylaştığı son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin merak edilen ve şaşırtan eski halleri.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 17:26:12
Güncelleme: 17:39:26
Didem Soydan son dönemlerin popüler isimlerinden biri. Sosyal medyadaki cesur fotoğraflarıyla sık sık gündeme geliyor. Didem Soydan'ın estetiksiz hali ise görenleri şaşırtıyor. İşte Didem Soydan ve diğer ünlülerin eski halleri...
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı.
27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.
İŞTE ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ VE GEÇİRDİKLERİ DEĞİŞİMLER...