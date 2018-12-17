Didem Soydan'ın fotoğrafı görenleri şaşırttı! (Ünlülerin şaşırtan halleri...)

Bir dönem Can Bonomo ile olan birlikteliğiyle gelen ünlü manken Didem Soydan olay yaratan bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan paylaştığı son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin merak edilen ve şaşırtan eski halleri.





17 Aralık 2018 Pazartesi, 17:26:12 Güncelleme: 17:39:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





