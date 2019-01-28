Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu açıklaması: İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz

Single çıkaracağının müjdesini veren Tilbe, Sezen Aksu ile gerçekleştirmeyi planladıkları projeler için "Sezen Hanım yoğun, ilk fırsatta beni arayacak" dedi. Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasıyla ilgili de konuşan Tilbe, "İnşallah, canı isterse döner. Özgür bırakalım onu ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim; Sezen, sahneye çıkmalı, bu bir ihtiyaç" diye konuştu.