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Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu açıklaması: İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan usta sanatçı Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu hakkında yöneltilen sorulara da cevap verdi. Tilbe, yıllar önce 'İbo Show'a konuk olmuş ve Tatlıses'le sert bir tartışma yaşayıp programı terk etmişti. Gazetecilerin, "Bir zamanlar kavgalı olduğunuz İbrahim Tatlıses, 'İbo Show'a tekrar başlayacak. Sizi davet ederse katılır mısınız?" sorusuna ise "Bir başlasın da gerisini düşünürüz" diye cevap verdi. Single çıkaracağının müjdesini veren Tilbe, Sezen Aksu ile gerçekleştirmeyi planladıkları projeler için bakın neler söyledi...

28.01.2019 13:04 - Son Güncelleme: 28.01.2019 13:08
Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu açıklaması: İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz

Yıldız Tilbe, Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de performans sergiledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tilbe, "Kıbrıs'ı seviyorum, evimizin arka bahçesi gibi çok güzel bir yer" dedi. Ayrıca Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu sorularına da cevap vermeden geçmedi..

Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu açıklaması: İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz

Single çıkaracağının müjdesini veren Tilbe, Sezen Aksu ile gerçekleştirmeyi planladıkları projeler için "Sezen Hanım yoğun, ilk fırsatta beni arayacak" dedi. Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasıyla ilgili de konuşan Tilbe, "İnşallah, canı isterse döner. Özgür bırakalım onu ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim; Sezen, sahneye çıkmalı, bu bir ihtiyaç" diye konuştu.

Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu açıklaması: İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz

Single çıkaracağının müjdesini veren Tilbe, Sezen Aksu ile gerçekleştirmeyi planladıkları projeler için "Sezen Hanım yoğun, ilk fırsatta beni arayacak" dedi. Aksu'nun tekrar sahnelere dönmesi için başlatılan imza kampanyasıyla ilgili de konuşan Tilbe, "İnşallah, canı isterse döner. Özgür bırakalım onu ama ben de herkes ile aynı fikirdeyim; Sezen, sahneye çıkmalı, bu bir ihtiyaç" diye konuştu.

Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu açıklaması: İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz

'HER GÜN ZİRVEDEYİM'

Tilbe, gazetecilerin "Siz de müziği zirvede mi bırakacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Benim için her gün zirve. Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür." Tilbe, 'Bir zamanlar kavgalı olduğunuz İbrahim Tatlıses, 'İbo Show'a tekrar başlayacak. Sizi davet ederse katılır mısınız?" sorusuna ise "Bir başlasın da gerisini düşünürüz" diye cevap verdi.

Yıldız Tilbe'den İbrahim Tatlıses ve Sezen Aksu açıklaması: İbo Show başlasın da katılır mıyım bir düşünürüz

Yıllar önce 'İbo Show'a konuk olan Tilbe, Tatlıses'le sert bir tartışma yaşayıp programı terk etmişti. Tilbe bu açıklamasıyla Tatlıses'e zeytin dalı uzatmış oldu. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İbrahim Tatlıses'e "Ölüm çok başka bir şey" diyerek başsağlığı da diledi.

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