Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, kendi aracına binemedi! İşte ünlülerin arabaları
Sibel Can ve Hakan Ural'ın 27 yaşındaki oğulları Engincan Ural, dün akşam Harbiye'de bir mekan çıkışında ortada kaldı. Engincan Ural, geçtiğimiz akşam Harbiye'de bir mekanda dostlarıyla eğlendi ancak eğlence sonrası büyük bir şok yaşadı. Arkadaşlaı Engincan Ural'ın arabasına doluşurken genç adam ortada kaldı. Arkadaşlarını lüks cipiyle gönderen Engincan Ural, bir taksiye atlayıp mekandan uzaklaştı...
28.01.2019 11:28
- Son Güncelleme: 28.01.2019 11:36
ENGİNCAN URAL ARACINA BİNEMEDİ!
Sibel Can ve Hakan Ural'ın 27 yaşındaki oğulları Engincan Ural, kendi aracına binemedi...
Önceki akşam Harbiye'deki bir mekanda dostlarıyla eğlenen Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, çıkışta yaya kaldı. Arkadaşları Ural'ın lüks cipine doluştu. Genç adam da taksiye talim etti.
Ünlü sanatçı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, önceki gece arkadaşlarıyla Harbiye'deki Klein adlı mekanda eğlencedeydi. Genç adam, sabahın ilk ışıklarına dek dostlarıyla keyifli anlar yaşadı.
Mekandan annesine ait lüks ciple ayrılmak için kapıya yönelen Ural, çıkışta sürprizle karşılaştı. Genç adamın 5 kişilik arkadaş grubu cipe doluşunca Engincan'a yer kalmadı.
CİPTEN TAKSİYE TRANSFER
Dışarıda kalan Ural, şaşkınlıkla "Eee! Ben nereye bineceğim" dedi. Bunun üzerine kahkahaya boğulan Ural'ın arkadaşları "Sona kalan dona kalır" diye espri yaptı.