Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, kendi aracına binemedi! İşte ünlülerin arabaları

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 27 yaşındaki oğulları Engincan Ural, dün akşam Harbiye'de bir mekan çıkışında ortada kaldı. Engincan Ural, geçtiğimiz akşam Harbiye'de bir mekanda dostlarıyla eğlendi ancak eğlence sonrası büyük bir şok yaşadı. Arkadaşlaı Engincan Ural'ın arabasına doluşurken genç adam ortada kaldı. Arkadaşlarını lüks cipiyle gönderen Engincan Ural, bir taksiye atlayıp mekandan uzaklaştı...

28.01.2019 11:28 - Son Güncelleme: 28.01.2019 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





