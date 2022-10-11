SON DAKİKA: Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti! Acı tesadüf ortaya çıktı: "Bugün Yıldız Kenter'in yaş günüydü..."
Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti! Acı tesadüf dikkatlerden kaçmadı. 11 Ekim 1928 yılında dünyaya gelen Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter 17 Kasım 2019 yılında akciğer rahatsızlığı snedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter'den bugün acı haber geldi.
11.10.2022 16:01 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:14
BUGÜN YILDIZ KENTER'İN YAŞ GÜNÜYDÜ...
Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti! Acı tesadüf ortaya çıktı.
Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi. Bir dönem kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.,
Leyla Kenter'in ölüm tarihi ise yürekleri sızlattı. 11 Ekim 1928'de dünyaya gelen 17 Kasım 2019'da akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Kenter'in bugün doğum günü.
Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenmişti. Sanatçı, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verilmişti.