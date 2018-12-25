Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...' (Yıldız Asyalı kimdir?)
Bir dönemin en ünlü aşıkları Yıldız Asyalı ile Arda Kural'dı. Gözde aşıkların her hareketleri merakla izleniyordu. Fakat süpriz bir şekilde yollarını ayırdılar ve bu aşk tarihin tozlu sayfalarınıa gömüldü. Ve bu aşk hakkında yıllar sonra Yıldız Asyalı'dan herkesi şaşırtacak itiraflar geldi. Yıldız Asyalı'nın bu itirafları çok konuşulacak.
25 Aralık 2018 Salı, 15:11:41 Güncelleme: 15:38:47
Onlar bir dönemin en gözde çiftlerindend biriydi. Yıldız Asyalı ve Arda kural rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. O dönem adından sıkça söz ettiren çift ardından yollarını ayırdı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
Aradan yıllar geçti ve Yıldız Asyalı, Arda Kural ile olan ilişkisi hakkında itiraflarda bulundu.
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