Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...' (Yıldız Asyalı kimdir?)

Onlar bir dönemin en gözde çiftlerindend biriydi. Yıldız Asyalı ve Arda kural rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. O dönem adından sıkça söz ettiren çift ardından yollarını ayırdı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Aradan yıllar geçti ve Yıldız Asyalı, Arda Kural ile olan ilişkisi hakkında itiraflarda bulundu.