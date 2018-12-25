Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...' (Yıldız Asyalı kimdir?)

Bir dönemin en ünlü aşıkları Yıldız Asyalı ile Arda Kural'dı. Gözde aşıkların her hareketleri merakla izleniyordu. Fakat süpriz bir şekilde yollarını ayırdılar ve bu aşk tarihin tozlu sayfalarınıa gömüldü. Ve bu aşk hakkında yıllar sonra Yıldız Asyalı'dan herkesi şaşırtacak itiraflar geldi. Yıldız Asyalı'nın bu itirafları çok konuşulacak.

25 Aralık 2018 Salı, 15:11:41 Güncelleme: 15:38:47
Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...'

Onlar bir dönemin en gözde çiftlerindend biriydi. Yıldız Asyalı ve Arda kural rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. O dönem adından sıkça söz ettiren çift ardından yollarını ayırdı. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Aradan yıllar geçti ve Yıldız Asyalı, Arda Kural ile olan ilişkisi hakkında itiraflarda bulundu.

Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...'

İşte Yıldız Asyalı'nın o açıklamaları;

Dönem dönem kendimi ekranlardan geri çektiğim doğru. Belki zaman zaman sıkılıyorumdur. Bir dinlenmeye alıyorumdur. Bir bebeğim de oldu Allah'ıma çok şükür devam ediyorum

Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...'

Omzumdaki bu dövmenin anlamı 'karanlık güneş' ilk aşk dövmesi… Bu konuyu reklam malzemesi asla yapmak istemedim, yapmadım. Evet, ilk büyük aşkım Arda Kural'dı.

Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...'

Seneler sonra onun rahatsızlığıyla alakalı çok acı çektim ve benim için çok değerlidir. Aşktan öte çok değerli bir insandır her zaman, bu yüzden dövmeyi yaptırdım. Bu dövmeyi Arda Kural'ın rahatsızlığı dönem de yaptırdım. 2012 ya da 2013 yılında. O dönem beraber değildik.

Yıldız Asyalı yıllar sonra itiraf etti 'Arda Kural...'

Arda ile iletişime geçmek istedim ama olmadı. Ailecek hepimizin hayat boyu çok sevdiği ve seveceği yeteneklerden biridir Arda. Aşkımız ben 16 yaşındaydım, Arda da 17 yaşındaydı dizi setinde başladı.

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