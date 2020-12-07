İrem Sak sevgili itirafıyla olay oldu! Bahsi geçen isim 3 yıl önce arkadaşı Didem Soydan ile kendisine ihanet eden...
Aşk hayatı merak edilen İrem Sak sevgili itirafıyla olay oldu! 3 yıl önce sektörden biriyle sevgili olduğunu itiraf eden İrem Sak'ın eski sevgilisi merak konusu oldu. Geçmişe dönüp baktığımızda magazin manşetlerinde "Şoke eden ihanet! İrem Sak'ı Didem Soydan ile aldattı..." başlıkları dikkat çekiyor. İhaneti gazetelerden öğrenen İrem Sak yakınlarına "İkisini de uzun süre görmek istemiyorum. O kadar üzgünüm ki kendime gelemiyorum" diyor. Peki İrem Sak'ın 3 yıl önceki gizemli sevgilisi kim?
O İSİM İHANETE UĞRADIM' DEDİĞİ ERDİ DOĞAN MI?
16 Nisan 2017 magazin manşetlerine yansıyan haberler şöyleydi; Model Didem Soydan 1 hafta önce Cihangir'de yeni sevgilisi, fotoğrafçı Erdi Doğan ile görüntülendi. Habercilere "Bizi ilk kez görüyorsunuz ama uzun zamandır birlikteyiz" dedi. Bu aşk kareleri gazete ve internet sitelerinde yer aldı. Oyuncu İrem Sak şok geçirdi! Çünkü fotoğrafçı Erdi Doğan sevgilisiydi. Yakınlarına "Erdi'yle beraberdik, bu nasıl olur?" dedi.
İHANETİ GAZETEDEN ÖĞRENDİ
Dostlarının teselli ettiği İrem Sak, arkadaş olduğu, geçen yaz birlikte gezdiği Didem Soydan'a telefon açmadı. Didem Soydan ile İrem Sak iyi arkadaştı. Fotoğrafçı Erdi Doğan ortak dostlarına "İrem'den 1 hafta önce ayrılmıştım, sonra konuşmadık. İlişki bitmişti" dedi. Didem Soydan ise sevgilisi Erdi Doğan ile arkadaşı İrem Sak'ın aşkının çok önceden sona erdiğini sanıyor! İhaneti gazetelerden öğrenen İrem Sak yakınlarına "İkisini de uzun süre görmek istemiyorum. O kadar üzgünüm ki kendime gelemiyorum" diyor.