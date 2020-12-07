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İrem Sak sevgili itirafıyla olay oldu! Bahsi geçen isim 3 yıl önce arkadaşı Didem Soydan ile kendisine ihanet eden...

Aşk hayatı merak edilen İrem Sak sevgili itirafıyla olay oldu! 3 yıl önce sektörden biriyle sevgili olduğunu itiraf eden İrem Sak'ın eski sevgilisi merak konusu oldu. Geçmişe dönüp baktığımızda magazin manşetlerinde "Şoke eden ihanet! İrem Sak'ı Didem Soydan ile aldattı..." başlıkları dikkat çekiyor. İhaneti gazetelerden öğrenen İrem Sak yakınlarına "İkisini de uzun süre görmek istemiyorum. O kadar üzgünüm ki kendime gelemiyorum" diyor. Peki İrem Sak'ın 3 yıl önceki gizemli sevgilisi kim?

07.12.2020 18:19 - Son Güncelleme: 07.12.2020 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





