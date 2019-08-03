Yeşilçam'ın yıldızları Türkan Şoray ile Emel Sayın’ın estetiksiz halleri şok etti! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski hali inanılmaz

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Emel Sayın'ı nasıl bilirdiniz? Yeşilçam'a damga vuran Türkan Şoray ile Emel Sayın, yıllar önceki fotoğraflarıyla olay oldu. Türkan Şoray ve Emel Sayın'ın estetiksiz fotoğrafları Yeşilçam'dan günümüze kadar takip eden sevenlerini hayrete düşürdü. Yeşilçam'ın unutulmaz efsaneleri Türkan Şoray ile Emel Sayın, olay fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Türkan Şoray ile Emel Sayın'ın estetiksiz fotoğraflarının ardından çağımız ünlüleri de konuşuldu. Türkan Şoray ve Emel Sayın'ın bu hallerini görünce siz de çok şaşıracaksınız...

03.08.2019 19:51 - Son Güncelleme: 03.08.2019 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





