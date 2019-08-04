Deniz Seki sevgilisiyle teknede samimi bir şekilde yakalandı! İşte aşkın belgesi!

Deniz Seki işe iş adamı İrfan Özçelik aşkı belgelendi! Deniz Seki, kalbini bir kez daha aşka açtı! Ünlü şarkıcı yeni sevgilisiyle birlikte önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda görüntüledi. Gözlerden uzak bir şekilde tüm günü denize girip sohbet ederek geçiren çifte, bir kadın arkadaşları da eşlik etti. Seki ve yeni aşkı, öpüşürken objektiflerimize böyle yakalandı.